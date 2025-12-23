0

Alianza Lima lo quiso para reforzar su ataque, pero decidió renovar con su club: "Tres años"

¡No llega a Matute! Alianza Lima lo tuvo en carpeta, pero finalmente el propio jugador anunció que extendió el vínculo con su actual club por tres temporadas más.

Wilfredo Inostroza
Son varios los nombres que han sonado para llegar a Alianza Lima de cara a la temporada 2026. Algunos se concretaron como refuerzos, otros vienen siendo evaluados y en un último grupo quedaron descartados en Matute para la próxima campaña.

Es el caso de Azarías Londoño, extremo que estuvo en carpeta de los victorianos hace algunas semanas, pero que acaba de renovar con Universidad Católica de Ecuador por las próximas tres tremporadas, de acuerdo a lo declarado por el propio futbolista.

"Estoy renovado, estoy acá por tres años más", dijo el delantero de la selección panameña, confirmando que se quedará en el club del país norteño durante algunas campañas más.

Video: DirecT Fútbol.

Recordemos que el jugador enfrentó a Alianza Lima en 2025 con el 'Camaratta' en los octavos de final de la Copa Sudamericana e incluso anotó un gol en el partido de vuelta que se disputó en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Recientemente Londoño fue campeón de la Copa Ecuador 2025 tras vencer a LDU Quito en la gran final. Fue justamente después de ese partido decisivo que confirmó su futuro.

Alianza Lima interesado en Javier Méndez

Alianza Lima busca reforzarse con un defensor central, que también pueda jugar como volante, y uno de los nombres en carpeta es el uruguayo Javier Méndez, quien pertenece a Peñarol. Es el plan B en caso no se concrete la llegada de Nicolás Díaz.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

