- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
- Bolívar vs Nacional Potosí
Mr Peet se rindió en elogios ante volante que jugará con Alianza Lima todo el 2026: "Especial"
Mr. Peet no dudó en destacar las cualidades de un habilidoso volante que firmó contrato con Alianza Lima hasta finales de la temporada 2026. ¿De quién se trata?
Alianza Lima está enfocado en pelear el título nacional de la Liga 1 e impedir el 'Tetra' de Universitario. Por ello la escuadra blanquiazul alista fichajes y renovaciones para concretar un plantel de primer nivel. En medio de ese panorama, Mr. Peet sorprendió a los hinchas al destacar a un destacado jugador que jugará con los 'íntimos' por todo el 2026.
PUEDES VER: Zambrano impactó al destacar a delantero que firmará contrato con Alianza Lima: "Distinto"
Mr Peet elogió a volante que jugará con Alianza Lima todo el 2026
Conscientes de la necesidad de poder contar con todas sus figuras, la dirección deportiva de Alianza Lima amarró a un jugador con un largo contrato. Se trata de Jesús Castillo, quien tiene contrato vigente con los blanquiazules y confirmó que permanecerá en el club con el objetivo de ser campeón el 2026.
Precisamente, el volante tuvo participación con la selección peruana en la victoria ante Bolivia por un amistoso y, tras dejar un buen rendimiento, Mr. Peet, mediante su programa 'Madrugol', no dudó en elogiar su gran capacidad de resiliencia para sobreponerse en una temporada complicada tras ser borrado por un tiempo de Alianza Lima.
Asimismo, el comunicador recalcó que siempre dio una gran rendimiento en la cancha, calificando de "injusto" la forma en como fue apartado del equipo a mediados de la temporada.
Video: Madrugol
"Un especial reconocimiento para Jesús Castillo por esas ganas de seguir peleando, a pesar que le tocó pasar por un momento adverso, donde casi que fue borrado de Alianza Lima y se hablaba de que el próximo año iba a estar en otro equipo. El chico siguió trabajando y, a pesar que de manera injusta no estuvo considerado, termina bien el campeonato, se gana la convocatoria con la selección y debutó con triunfo. Me da mucho gusto", mencionó el también narrador deportivo.
Jesús Castillo confirmó que jugará en Alianza Lima el 2026
Durante una actividad de Alianza Lima, Jesús Castillo conversó con el periodista José Varela y señaló que su deseo es poder seguir jugando con los blanquiazules, pese a las ofertas que tiene.
"Tengo contrato hasta 2026 con Alianza Lima, sí hay algunas propuestas, pero yo solo pienso en Alianza. Mi idea es poder mantenerme en el equipo para pelear un puesto en el siguiente año y poder salir campeón. No me quiero ir sin salir campeón", expresó el jugador.
¿Hasta cuándo tiene contrato Jesús Castillo con Alianza Lima?
Jesús Castillo regresó a las filas de Alianza Lima en la temporada 2023, donde firmó un extenso contrato con los blanquiazules. El volante tiene un vínculo vigente hasta finales del 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90