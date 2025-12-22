- Hoy:
¿Vuelve a Alianza? Bassco Soyer sorprendió y habló de su presente en Portugal: "Me va a..."
Bassco Soyer, autor de un gol ante Bolivia con la selección peruana, se refirió a su presente en Portugal. ¿Puede volver a Alianza Lima para 2026?
En el último amistoso de la selección peruana, en conjunto con la SAFAP, se registró un triunfo por 2-0 de Bolivia gracias a los de Piero Magallanes y Bassco Soyer. Este último atendió a la prensa tras su buena actuación y otros temas, como su presente en el Gil Vicente de Europa.
"Muy emocionado, es un sueño no solo marcar el gol, sino ayudar al equipo que confió en mí. Yo entrené solo un par de días, entonces es algo muy lindo", dijo el jugador de 19 años en díalogo con Ovación.
Video: Ovación.
Bassco Soyer sobre su presente en Portugal
Recordemos que Soyer dejó Alianza Lima a mitad de año para enrolarse a Gil Vicente, donde ha venido alternando con frecuencia y además ha tenido chance de ser convocado al equipo profesional.
De momento, dejó entrever que se descarta que el polifuncional jugador regrese al fútbol peruano, específicamente a Alianza Lima, con miras a la temporada 2026.
"Va muy bien, va en ascendencia. Recién estamos llegando a la mitad, así que falta mucho todavía. La temporada europea todavía sigue, entonces tengo una temporada por delante y eso me va a ayudar mucho", agregó.
Bassco Soyer y sus números en Gil Vicente
En la Liga Revelação, Bassco Soyer suma 13 partidos y acumula tres goles, además suma una asistencia en 524 minutos. Todavía no pudo estrenarse en el primer equipo del Gil Vicente.
