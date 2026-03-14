¿Fichajes? Futbolistas de club histórico fueron vistos en concentración de Alianza Lima

Alianza Lima busca una victoria ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules han sido uno de los clubes que más se ha reforzado y marchan rumbo al título del primer campeonato de la Liga 1. Sin embargo, en la previa del duelo, se conoció que dos talentosos jugadores de un club mítico fueron vistos en su hotel de concentración.

Futbolistas de club histórico fueron vistos en concentración de Alianza Lima

Durante el programa ‘L1 Radio’, el periodista deportivo Kevin Pacheco sorprendió al revelar que la delegación de Alianza Lima recibió una visita inesperada en su hotel de concentración previo al duelo frente a Deportivo Garcilaso. Se trata de los futbolistas Matías Succar y Gonzalo Aguirre.

Según indicó el comunicador, ambos jugadores de Cienciano acudieron al hotel de los blanquiazules para reencontrarse con sus excompañeros. No obstante, precisó que no se trata de ningún tipo de acercamiento relacionado con un posible fichaje, sino simplemente de una visita amical.

Video: L1 Radio

"Dos jugadores que juegan en Cusco estuvieron en el hotel visitando al equipo de Alianza Lima en la previa del partido contra Garcilaso. Me refiero a Matías Succar, que todavía tiene vínculo con Alianza, y el otro es Gonzalo Aguirre, que también tuvo pasado en el cuadro blanquiazul”, informó el citado comunicador.

Esta visita representará un plus en el estado anímico del club, pues ambos jugadores formaron parte por buen tiempo de la escuadra victoriana. Además, ambos forman parte de Cienciano, clásico rival de Deportivo Garcilaso.

¿Cómo les fue a Matías Succar y Gonzalo Aguirre en Alianza Lima?

Matías Succar fue uno de los refuerzos de Alianza Lima para la temporada 2024; sin embargo, su rendimiento dejó mucho que desear. En total estuvo dos años con los blanquiazules, donde jugó 32 partidos y no logró anotar goles ni brindar asistencias.

Por su parte, Gonzalo Aguirre coincidió con Succar en las mismas temporada, pero no gozó de grandes oportunidades, ya que solo disputó 16 partidos, sumando tan solo 473 minutos en campo. Además, no registró goles ni asistencias.