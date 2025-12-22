- Hoy:
¿Se queda en Alianza Lima? Matías Succar confiesa su futuro para impacto de hinchas: "Decisión"
Matías Succar tiene contrato vigente con Alianza Lima, por lo que ahora dio firme respuesta con respecto a su futuro en la Liga 1 2026.
Alianza Lima tuvo en sus filas a Matías Succar para que sea el '9' de área en el equipo principal. No obstante, el atacante no ha logrado consolidarse y ahora su futuro es una incertidumbre al no estar dentro de los planes de Pablo Guede para la edición 2026. Si bien hay equipos que han sonado en el entorno del delantero, el mismo jugador reveló su verdad para impacto de hinchas.
¿Matías Succar se quedará en Alianza Lima?
Previo al cierre de la temporada 2025, se conoció que Matías Succar no estará dentro del proyecto deportivo 2026 en Alianza Lima. Pese a tener contrato vigente con los blanquiazules, lo cierto es que el delantero de 26 años no se mantendrá en el cuadro principal de Pablo Guede, por lo que ahora busca alternativas en clubes de Liga 1.
Uno de los elencos que sonó fuerte en el radar de Succar fue Cienciano del Cusco, quien lo tiene como opción principal para ser su artillero en la temporada 2026. Como se conoce, el 'Papá' no solo afrontará la Liga 1 en el siguiente año, sino la Copa Sudamericana para ilusión de sus seguidores.
"Fue una linda oportunidad con la selección. Dejé de todo y traté de hacerlo de la mejor manera. Y bueno ahora enfocarse en el próximo año y tratar de ir ganando un puesto. ¿Cusco? No sabemos, vamos a ver. Vamos a ver ¿Pretemporada con Alianza Lima? Todavía no hay una decisión tomada, vamos viendo. Estamos en eso", manifestó Matías Succar en las imágenes de Inka Digital TV.
Lo cierto, es que ahora Matías Succar no ha tomado una decisión, pero es claro que tiene opciones sobre la carpeta para analizar lo mejor en su futuro. Sabe que aún tiene mucho por aportar a sus 26 años de edad, por lo que no bajará los brazos en su afán de volver a tener un llamado a la selección peruana.
Valor de mercado de Matías Succar
Según el portal "Transfermarkt", Matías Succar tiene un valor de mercado de 300 mil euros a sus 26 años de edad. El delantero peruano tuvo su mejor versión en la temporada 2023 cuando defendía la camiseta de Carlos Mannucci de Trujillo, ya que registró una cifra de 600 mil euros.
Notas Recomendadas
