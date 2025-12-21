- Hoy:
Zambrano impactó al destacar a delantero que firmará contrato con Alianza Lima: "Distinto"
Carlos Zambrano, defensa y referente de Alianza Lima, reveló su admiración por un destacado atacante que está próximo a estampar su firmar por los blanquiazules.
Alianza Lima tiene la obligación de armar un equipo de primer nivel para romper la hegemonía de Universitario y coronarse campeón de la Liga 1, tras sumar 3 años sin títulos, por lo que los blanquiazules se mueven en el mercado de pases con fichajes y renovaciones. Ese contexto, Carlos Zambrano sorprendió al rendirse en elogios ante un delantero que está próximo a firmar contrato para el 2026.
PUEDES VER: Alianza Lima cerró acuerdo con talentoso defensa pensando en la Copa Libertadores y Liga 1
Carlos Zambrano destacó a delantero que firmará contrato con Alianza Lima
El ‘León’ brindó una entrevista al programa 'Al Volante', conducido por la periodista Darinka Zumaeta, donde no dudó en resaltar a un delantero que firmará contrato con la escuadra victoriana. Se trata de Paolo Guerrero, quien despertó una gran admiración en el defensor.
Carlos Zambrano no escatimó en elogios hacia el ‘Depredador’, a quien calificó como un profesional de primer nivel y alguien completamente distinto a los compañeros que tuvo a lo largo de su carrera, especialmente por el cuidado que mantiene de su estado físico, lo que le permite competir al más alto nivel pese a su edad.
Video: Al Volante
"Paolo Guerrero es otro lote, ama el fútbol y es totalmente distinto a los compañeros que tengo y he tenido. Se entrena físicamente muy bien y está mucho mejor que muchos jóvenes, por el amor al fútbol que tiene se cuida demasiado", expresó el defensa.
Del mismo modo, el ‘Kaiser’ sostuvo que actualmente Paolo Guerrero se encuentra un paso adelante de varios futbolistas jóvenes, una clara muestra de su alto nivel de profesionalismo y compromiso con el club.
Paolo Guerrero renovará contrato con Alianza Lima
De acuerdo a lo informado por el periodista José Varela, Paolo Guerrero ya tiene todo acordado para poder extender su vínculo con Alianza Lima y firmar contrato por toda la temporada 2026, donde buscará consagrarse con el título de la Liga 1 y ponerle fin a su carrera deportiva por todo lo alto.
