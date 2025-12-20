DT de 2 de Mayo dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero, delantero de Alianza: "Un..."

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores tras quedar cruzados en el sorteo organizado por la Conmebol. En medio de esto, el técnico del equipo paraguayo, Eduardo Ledesma, salió al frente para dar un rotundo calificativo sobre Paolo Guerrero, goleador del equipo blanquiazul.

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero tras sorteo de la Copa Libertadores

En la conversación con Gustavo Peralta en su programa 'Campeonísimo', el entrenador del 2 de mayo elogió a Guerrero al calificarlo como un futbolista de otra jerarquía.

Video: Campeonísimo

"Estos futbolistas que tengo vienen enfrentando domingo a domingo a este tipo de jugadores, como Guerrero, que tienen otra experiencia en mente, por eso lograron la carrera que han tenido. Pero es algo que no desconocemos, el haber enfrentado a Roque y Tacuara (Cardozo) da una pauta a mis jugadores de cómo enfrentar a Paolo, un jugador de mayor jerarquía", mencionó el técnico.

Además, Ledesma mencionó a Alianza Lima, donde señaló que al haber cambiado de comando técnico de cara al 2026, tienen un proyecto ambicioso en la Copa Libertadores de la próxima temporada.

"Sabemos lo que es Alianza Lima, por el nivel del fútbol, del club, de los jugadores y de la trayectoria. Seguramente están pensando en grande", afirmó el DT de 2 de Mayo.

Las palabras de Eduardo Ledesma, técnico de 2 de mayo, demuestran un total respeto por Paolo Guerrero al elogiarlo como un gran futbolista debido a la extensa trayectoria que ha tenido en su carrera futbolística. Además, destaca a Alianza Lima como uno de los equipos más destacados de Sudamérica.