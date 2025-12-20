0
EN VIVO
Real Madrid vs Sevilla por LaLiga

DT de 2 de Mayo dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero, delantero de Alianza: "Un..."

Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre Paolo Guerrero tras enterarse de que se enfrentará contra Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores.


Luis Blancas
Técnico de 2 de Mayo dio un fuerte calificativo a Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima
Técnico de 2 de Mayo dio un fuerte calificativo a Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores tras quedar cruzados en el sorteo organizado por la Conmebol. En medio de esto, el técnico del equipo paraguayo, Eduardo Ledesma, salió al frente para dar un rotundo calificativo sobre Paolo Guerrero, goleador del equipo blanquiazul.

Presidente de 2 de Mayo dio categórico calificativo sobre Alianza Lima tras sorteo

PUEDES VER: Presidente de 2 de Mayo dio categórico calificativo sobre Alianza Lima tras sorteo: "Es un..."

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero tras sorteo de la Copa Libertadores

En la conversación con Gustavo Peralta en su programa 'Campeonísimo', el entrenador del 2 de mayo elogió a Guerrero al calificarlo como un futbolista de otra jerarquía.

Video: Campeonísimo

"Estos futbolistas que tengo vienen enfrentando domingo a domingo a este tipo de jugadores, como Guerrero, que tienen otra experiencia en mente, por eso lograron la carrera que han tenido. Pero es algo que no desconocemos, el haber enfrentado a Roque y Tacuara (Cardozo) da una pauta a mis jugadores de cómo enfrentar a Paolo, un jugador de mayor jerarquía", mencionó el técnico.

Además, Ledesma mencionó a Alianza Lima, donde señaló que al haber cambiado de comando técnico de cara al 2026, tienen un proyecto ambicioso en la Copa Libertadores de la próxima temporada.

"Sabemos lo que es Alianza Lima, por el nivel del fútbol, del club, de los jugadores y de la trayectoria. Seguramente están pensando en grande", afirmó el DT de 2 de Mayo.

Las palabras de Eduardo Ledesma, técnico de 2 de mayo, demuestran un total respeto por Paolo Guerrero al elogiarlo como un gran futbolista debido a la extensa trayectoria que ha tenido en su carrera futbolística. Además, destaca a Alianza Lima como uno de los equipos más destacados de Sudamérica.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. OFICIAL: Movistar anunció qué pasará con el canal GOLPERÚ a partir de enero

  2. No renovó contrato con Sporting Cristal y ahora es pretendido por históricos de Liga 1

  3. Salió de Alianza Lima para buscar nuevas oportunidades y ahora jugará en Cienciano: "Bienvenido"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano