No hizo ni un gol en toda la temporada, pero será el '9' de Perú ante Bolivia en amistoso

Perú enfrentará este domingo 21 de diciembre a Bolivia en un amistoso internacional que se jugará en la ciudad de Chincha. El partido está organizado por SAFAP y el técnico de la Selección Peruana será el argentino Gerardo Ameli. Algunos jugadores han interrumpido sus vacaciones para poder ser parte de este duelo, como Pedro Gallese, entre otros.

Lo que llamó la atención es la posible alineación que se ha filtrado para el partido, pues es realmente un equipo que nadie esperaba. Aunque sin duda alguno, lo del delantero titular será noticia. Pasa que Gerardo Ameli le está dando la confianza a Matías Succar para que sea el '9' ante Bolivia. Y estaría acompañado de Cristian Neira y Rodrigo Vilca.

El futbolista de Alianza Lima está en deuda con el gol, pues desde que se puso la blanquiazul no ha podido anotar un gol. Esta temporada la terminó con cero anotaciones. A pesar de tener contrato, lo más probable es que Alianza Lima lo termine dando a préstamo. Si tiene suerte, podría terminar el año haciendole un gol a Bolivia.

Matías Succar es delantero de Alianza Lima

El último gol de Matías Succar

La última vez que el delantero de 26 años anotó un gol fue cuando vestía la camiseta de Carlos Mannucci en la temporada 2024, fue el 20 de abril. Esa vez su equipo le ganó 2-0 a UTC. Llegó a mediados del 2024 a Alianza Lima y desde entonces no ha podido celebrar. Una vez hizo un golazo, pero se lo terminaron anulando por la revisión del VAR.

El futuro de Matías Succar

Prácticamente tenía todo para ser nuevo delantero de Cienciano, pero las negociaciones se habrían enfriado y puede que termine jugando con otro equipo de la Liga 1. De todas maneras, puede que este en el inicio de la pretemporada con Alianza Lima. El único que podría salvarlo es Pablo Guede. Si el DT le gusta su juego, podría quedarse en el equipo blanquiazul.