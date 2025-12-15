¿Cuándo juega Perú vs Bolivia, a qué hora y dónde ver amistoso internacional?

Antes de cerrar el año 2025, habrá un duelo amistoso entre Perú vs Bolivia en el Estadio Félix Castillo Tardío, de Chincha. Este partido no es parte de la fecha FIFA ni tampoco organizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) se encargará de comandar al cuadro nacional. Conoce todo sobre este compromiso.

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia?

El enfrentamiento entre Perú vs Bolivia está programado para este domingo 21 de diciembre y se jugará en el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en Chincha.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia?

El duelo que será protagonizado entre el equipo peruano ante los del altiplano iniciará a las 3.30 p. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y boliviano. Mientras que en Bolivia comenzará a las 4.30 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Bolivia?

Movistar, ATV y América TV tienen los derechos de transmisión de los partidos de la selección peruana, sin embargo, al tratarse de un partido que no es oficial podría no ser emitido en estas señales mencionadas. En los próximos días se confirmará cuál será el canal encargado.

Perú vs Bolivia por el amistoso internacional

Gerardo Ameli es el entrenador encargado para dirigir al equipo peruano ante Bolivia y ya anunció su lista de convocados, entre los que se encuentran futbolistas —en su mayoría— de la Liga 1, aunque hay algunas excepciones de 'extranjeros' como Pedro Gallese, Alfonso Barco, Bassco Soyer y Bassco Soyer.

La intención del compromiso es ver a los jugadores peruanos que podrían ser considerados en encuentros oficiales de la selección. Mientras que Bolivia busca mantener ritmo para llegar afinado para el repechaje que asumirá hacia el Mundial 2026.

Lista de convocados de Perú

Arqueros

Pedro Gallese (Sin equipo)

Daniel Prieto (Atlético Sullana)

Steven Rivadeneyra (Sport Boys)

Emile Franco (Sport Boys)

Defensas

Jhair Soto (ADT)

Gustavo Dulanto (Universitario)

Gianfranco Chávez ( Alianza Lima)

Rafael Guzmán (Universitario)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Erick Canales (Deportivo Garcilaso)

Mathías Llontop (Sport Boys)

Sebastián Aranda (Sport Boys)

Volantes

Alfonso Barco (Sin equipo)

Jesús Castillo (Alianza Lima)

Jorge Murrugarra (Universitario)

Hernán Lupu (Atlético de Sullana)

Bassco Soyer (Gil Vicente)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

Álvaro Rojas (Universitario)

Carlos Cabello (ADT)

Delanteros

Rodrigo Vilca (Atlético Grau)

Cristian Neira (Alianza Lima)

Matías Succar (Alianza Lima)

Juan Martínez (Sport Huancayo)

Juan Pablo Goicochea (Platense).

Lista de convocados de Bolivia: