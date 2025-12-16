- Hoy:
Canal confirmado para ver el partido amistoso entre Perú vs. Bolivia
Repasa dónde seguir la transmisión del choque amistoso internacional entre Perú vs Bolivia desde el Estadio Félix Torres Castillo Tardío de Chincha, a cargo de Safap.
La selección peruana a mando de Safap tendrá a cargo un emocionante partido contra Bolivia este domingo desde el Estadio Félix Torres Castillo Tardío de Chincha, por ello, a pocos días de llevarse a cabo aquel duelo con los 'Altiplánicos' te contamos dónde ver EN DIRECTO la transmisión.
Canal confirmado para ver amistoso Perú vs Bolivia
Cabe señalar que, este encuentro no se realiza en fecha FIFA, en consecuencia, la 'Bicolor' anunció a sus convocados mayormente con futbolistas que militan en el torneo local. Bajo ese contexto, se conoció oficialmente que América TV te llevará el minuto a minuto. A su vez, puedes seguir todas las incidencias por la plataforma streaming de DGO.
El jugador de mayor experiencia en la 'Blanquirroja' será el golero nacional Pedro Gallese, además, le siguen importantes figuras de Universitario como Jorge Murrugarra, mientras que, Jesús Castillo, Gianfranco Chávez y Matías Succar de Alianza Lima.
De otro lado, en la selección boliviana se anunció una lista de 23 integrantes para enfrentar al combinado patrio. Dentro de las novedades se encuentran Jesús Maraude, Santiago Arce, Leonardo Justiniano, y Bruno Poveda.
En este cotejo, sorprende la gran ausencia del portero del elenco blanquiazul, Guillermo Viscarra por decisión técnica, así como de una de las figuras del cuadro 'Altiplánico' como Miguel Terceros.
¿Dónde jugarán Perú vs Bolivia?
El Estadio Félix Torres Castillo, ubicado en Chincha será el recinto principal donde se enfrenten las selecciones de Perú vs Bolivia por un partido amistoso internacional. Aquel escenario puede albergar un aproximado de 14 mil asistentes.
