Lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia
La selección peruana a cargo de SAFAP presentó su lista de convocados. Conoce quienes son los jugadores que fueron citados a este amistoso internacional contra Bolivia.
La selección peruana jugará un nuevo amistoso internacional ante Bolivia el 21 de diciembre desde el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Es por ello que el técnico argentino, Gerardo Ameli, hizo oficial su lista de convocados para que defiendan la Bicolor en este encuentro organizado por SAFAP.
Lista de Convocados de Perú
Arqueros
- Pedro Gallese (Sin equipo)
- Daniel Prieto (Atlético Sullana)
- Steven Rivadeneyra (Sport Boys)
- Emile Franco (Sport Boys)
Defensas
- Jhair Soto (ADT)
- Gustavo Dulanto (Universitario)
- Gianfranco Chávez ( Alianza Lima)
- Rafael Guzmán (Universitario)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Erick Canales (Deportivo Garcilaso)
- Mathías Llontop (Sport Boys)
- Sebastián Aranda (Sport Boys)
Volantes
- Alfonso Barco (Sin equipo)
- Jesús Castillo (Alianza Lima)
- Jorge Murrugarra (Universitario)
- Hernán Lupu (Atlético de Sullana)
- Bassco Soyer (Gil Vicente)
- Piero Magallanes (Sport Huancayo)
- Álvaro Rojas (Universitario)
- Carlos Cabello (ADT)
Delanteros
- Rodrigo Vilca (Atlético Grau)
- Cristian Neira (Alianza Lima)
- Matías Succar (Alianza Lima)
- Juan Martínez (Sport Huancayo)
- Juan Pablo Goicochea (Platense)
seleccion peruana
La selección peruana, a cargo de SAFAP, cuenta con nuevos elementos en su convocatoria, incluyendo jugadores con amplia experiencia en la Liga 1 y otras promesas futuras que han destacado en las divisiones juveniles de sus equipos respectivos.
Gerardo Ameli decidió hacer una combinación entre futbolistas que puedan darle una victoria ante Bolivia, por lo que dentro de sus convocados tiene a un jugador con mucha experiencia en la Bicolor, nos referimos a Pedro Gallese.
Además, hay talentos como Bassco Soyer, Carlos Cabello, Álvaro Rojas, Juan Martínez, Juan Pablo Goicochea, Rafael Guzmán, entre otros, que podrían jugar su primer partido vistiendo la Blanquirroja.
Con esta nueva convocatoria, la última del año, se cierra una etapa en la que la selección peruana jugará sin un técnico oficial, ya que se espera que para el 2026, Perú ya tenga un DT nombrado y lidere el proyecto hacia el próximo Mundial y Copa América.
