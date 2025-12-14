Christian Ramos dio rotundo calificativo a Fabio Gruber tras jugar por Perú: "Es un..."

La selección de Perú, bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, decidió convocar por primera vez a Fabio Gruber, un defensor alemán con raíces peruanas. Posteriormente, Christian Ramos, mundialista en Rusia 2018, fue consultado sobre el debut del zaguero y el defensor dejó un contundente comentario.

Christian Ramos dio fuerte calificativo a Fabio Gruber tras debutar con la selección peruana

En la conversación con el programa 'Sin cassette' del medio 'D'enganche', Ramos expresó su opinión sobre Gruber, el defensor que fue alineado por Barreto para el partido contra Chile en un amistoso internacional disputado en Rusia.

Para el defensor que fue parte de la delegación de la selección peruana que clasificó a Rusia 2018, el jugador peruano-alemán es un buen futbolista que tiene claro su panorama para dar pases, pero prefiere que vaya poco a poco para destacar en su posición.

"Me gustó. Es un defensa central sólido, con precisos pases entre líneas y buenas salidas. Realizó cierres efectivos y se desempeña bien en el juego aéreo. ¿Cómo no me va a gustar? Por eso está jugando en Alemania. Sin embargo, prefiero que venga y se afiance gradualmente para evaluar la situación, en lugar de llegar de inmediato y que los demás tengan que esperar", expresó.

Por otro lado, Christian Ramos expresó su desacuerdo con la decisión de incluir a un 'Eurocausa', Fabio Gruber, antes que a un futbolista que ha estado esforzándose durante un tiempo destacado para ser convocado a la selección peruana.

"No tengo nada en contra de él, pero si yo estuviera en la selección, me moriría. Yo esperé tanto tiempo para estar en la selección y quieren traer un central. Yo digo: 'aguanta, esperé toda mi oportunidad, estuve en un proceso del Mundial, Copa América; ahora que puedo jugar, quieren traer a un jugador. Está bien que tenga raíces peruanas, pero ¿dónde está el peruano que se estaba matando, que sabe cómo es todo el proceso? ¿Para qué me maté y me esforcé si al final traen a otros jugadores?", dijo de forma rotunda.

"Lo digo porque conozco a Araujo, Santamaría, Abram, Garcés, y quieren traer a. Pueden traer, pero deben aguantar un poquito y esperar porque atrás tenemos jugadores de experiencia, y creo que los necesitamos", concluyó su idea.

Las palabras de Ramos son una sugerencia para quienes manejan actualmente la selección peruana, ya que considera que no es justo convocar a futbolistas con ascendencia peruana por encima de jugadores nacidos en Perú.

Para el también conocido como 'Sombra', es importante que se cumplan los procesos para que nuevos futbolistas con raíces peruanas sean llamados a la selección bicolor. Sin embargo, también es claro al afirmar que se necesitan jugadores con experiencia en la zaga defensiva.