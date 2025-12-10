0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Cusco por los playoffs Liga 1

Selección peruana absoluta lanzó su nueva lista de convocados con Solano y Guerrero

La selección peruana masculina hizo oficial su nueva lista de convocados para los siguientes compromisos que afrontará. Revisa las novedades.

Francisco Esteves
La lista de convocados de la selección peruana.
La lista de convocados de la selección peruana. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

¡Sorpresa! Mientras todos los hinchas del deporte peruano están centrados en los playoffs de la Liga 1, donde Sporting Cristal enfrentará a Cusco FC para definir al segundo clasificado de nuestro país a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, la selección peruana absoluta dio la hora al emitir su lista de convocados para los siguientes partidos oficiales que afrontará el combinado patrio.

Alianza Lima contrató a jugador de la selección peruana.

PUEDES VER: Seleccionado peruano firmó con Alianza Lima hasta el 2028: "Vamos con todo"

Así como lees, la Bicolor sorprendió con una nueva nómina en la que aparecen elementos sumamente habilidosos, aunque esto no para la próxima fecha FIFA, sino para la Copa América de Futsal 2026 que se avecina. Vale precisar que esta es una pre selección, por lo que todavía falta ver quiénes serán los hombres que representarán al cuadro incaico en el extranjero.

Como sabemos, este es el torneo de naciones más importante de nuestro continente en dicha disciplina y la selección peruana buscará hacer historia y proclamarse campeona por primera vez en la historia de este certamen. Recordemos que el récord máximo de la Blanquirroja es haber logrado el séptimo lugar entre los 10 países que compiten, por lo que no es una potencia en este deporte.

selección peruana

La lista de convocados de la selección peruana.

¿Cuándo se jugará la Copa América de Futsal 2026?

La Copa América de Futsal 2026, según la Conmebol, se jugará del 24 de enero al 1 de febrero del 2026. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Bolivia competirán por convertirse en los monarcas de Sudamérica. La 'canarinha', con 11 títulos, es el principal ganador de este certamen internacional.

Lista de convocados de la selección peruana

ARQUEROS

  • Jesús Herrera
  • Eder Pérez
  • Martín Vega

CIERRE

  • Ronald Bocanegra
  • Alexandro Magno
  • Renzo Ramírez
  • Giacomo Rojas

ALA

  • Jorge Aguilar
  • Jacinto Guerrero
  • Santiago Mallaupoma
  • Sebastián Obando
  • Jordi Rivera
  • Johnny Solano
  • Junior Ulloa
  • Carlos Usquiano

PIVOT

  • Renato Cornejo
  • Álex Juárez
  • Xavier Tavera
  • Arley Trujillo

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Seleccionado peruano firmó con Alianza Lima hasta el 2028: "Vamos con todo"

  2. Sporting Cristal vs. Cusco FC: alineaciones confirmadas del partido de hoy

  3. Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO HOY: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano