Selección peruana absoluta lanzó su nueva lista de convocados con Solano y Guerrero

¡Sorpresa! Mientras todos los hinchas del deporte peruano están centrados en los playoffs de la Liga 1, donde Sporting Cristal enfrentará a Cusco FC para definir al segundo clasificado de nuestro país a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, la selección peruana absoluta dio la hora al emitir su lista de convocados para los siguientes partidos oficiales que afrontará el combinado patrio.

Así como lees, la Bicolor sorprendió con una nueva nómina en la que aparecen elementos sumamente habilidosos, aunque esto no para la próxima fecha FIFA, sino para la Copa América de Futsal 2026 que se avecina. Vale precisar que esta es una pre selección, por lo que todavía falta ver quiénes serán los hombres que representarán al cuadro incaico en el extranjero.

Como sabemos, este es el torneo de naciones más importante de nuestro continente en dicha disciplina y la selección peruana buscará hacer historia y proclamarse campeona por primera vez en la historia de este certamen. Recordemos que el récord máximo de la Blanquirroja es haber logrado el séptimo lugar entre los 10 países que compiten, por lo que no es una potencia en este deporte.

La lista de convocados de la selección peruana.

¿Cuándo se jugará la Copa América de Futsal 2026?

La Copa América de Futsal 2026, según la Conmebol, se jugará del 24 de enero al 1 de febrero del 2026. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Bolivia competirán por convertirse en los monarcas de Sudamérica. La 'canarinha', con 11 títulos, es el principal ganador de este certamen internacional.

Lista de convocados de la selección peruana

ARQUEROS

Jesús Herrera

Eder Pérez

Martín Vega

CIERRE

Ronald Bocanegra

Alexandro Magno

Renzo Ramírez

Giacomo Rojas

ALA

Jorge Aguilar

Jacinto Guerrero

Santiago Mallaupoma

Sebastián Obando

Jordi Rivera

Johnny Solano

Junior Ulloa

Carlos Usquiano

PIVOT