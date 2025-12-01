Perú vs Venezuela EN VIVO por Liga de Naciones Femenina: cuándo juega, hora, alineaciones y dónde ver

Perú vs Venezuela EN VIVO se enfrentan este martes 2 de diciembre, a las 6.00 p. m. en el horario peruano y a las 7.00 p. m. en el venezolano. El encuentro que corresponde a la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina, se desarrollará en el estadio Metropolitano de Lara y la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports y Televen.

Perú vs Venezuela por la Liga de Naciones Femenina

La selección peruana femenina afronta un nuevo desafío en la cuarta jornada de las Eliminatorias, esta vez frente a una Venezuela que llega sin conocer la derrota. El duelo aparece como una prueba clave para medir el crecimiento de la 'Bicolor' tras su reciente victoria ante Bolivia.

Perú encara este encuentro con un impulso anímico especial luego de haber celebrado, por fin, un triunfo oficial tras casi dos décadas. La victoria conseguida ante Chile en Cusco no solo cortó una larga racha adversa, sino que también le permitió abandonar los últimos lugares de la tabla. En ese compromiso, el elenco de Antonio Spinelli mostró atributos que buscará repetir para seguir escalando posiciones.

El conjunto de la ‘Blanquirroja’ llega con buenas sensaciones luego del 3-1 alcanzado en el estadio Garcilaso, donde Alesia García, Luz Campoverde y Raquel Bilcape fueron protagonistas en el marcador. Ese resultado dejó atrás la derrota inicial frente a Colombia y alimentó la ilusión de sostener una línea ascendente.

En la vereda del frente, Venezuela, desembarca con un presente sólido. El cuadro dirigido por Ricardo Belli suma tres partidos sin caer en la Liga de Naciones Femenina, combinando resultados que demuestran competitividad y consistencia defensiva. Igualó sin goles con Chile en el arranque, sorprendió a Paraguay fuera de casa y volvió a firmar un empate frente a Ecuador en su más reciente presentación.

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela?

A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países del partido entre Perú vs Venezuela por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 p.m.

México y Centroamérica: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina?

El enfrentamiento entre Perú vs Venezuela por la cuarta jornada de la Liga Femenina Conmebol 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. De esta forma, también se podrá visualizar por vía streaming mediante DGO.

¿En qué canal ver Perú vs Venezuela?

Para poder ver el partido de Perú vs Venezuela EN VIVO ONLINE GRATIS, por la Liga de Naciones Femenina 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Perú: DIRECTV Sports Perú

Puerto Rico: ViX

EE. UU: ViX

Venezuela: Televen

Perú vs Venezuela pronóstico: apuestas y cuotas

¿Cuál es el formato de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025?

La Conmebol utilizará la Liga de Naciones Femenina como el camino para definir a sus representantes en el Mundial de Brasil 2027. Aunque serán nueve las selecciones que disputen el torneo —Brasil no participa en la clasificación por tener el cupo asegurado como anfitrión—, solo dos lograrán avanzar de manera directa a la Copa del Mundo al terminar en los primeros puestos de la tabla. Los combinados que cierren en la tercera y cuarta ubicación deberán buscar su presencia en el certamen a través del repechaje.