Girotti dio rotundo calificativo a Guede tras perder ante Independiente: "Es un..."
El delantero de Alianza Lima, Federico Girotti, no se guardó nada al hablar sobre su nuevo técnico, Pablo Guede, tras perder 2-1 ante Independiente.
Alianza Lima inició su pretemporada 2026 con un amistoso internacional frente a Independiente de Avellaneda por la Serie Río de La Plata. Después de caer 2-1 ante el equipo argentino, Federico Girotti, el nuevo delantero del equipo blanquiazul, expresó un contundente comentario sobre su nuevo entrenador, Pablo Guede.
"Es un técnico muy intenso que le gusta correr, presionar y ser muy ofensivo. Recién lo estoy conociendo, estamos hace 10 días juntos", afirmó.
Video: ESPN
NOTICIA EN DESARROLLO....
