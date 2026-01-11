- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- River Plate vs Millonarios
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
¿Quién es Geray Motta, el 'Potrillo' de 16 años que debutó en Alianza Lima y encandiló a Guede?
Geray Motta jugó el segundo tiempo con Alianza Lima ante Independiente y Pablo Guede lo elogió durante la transmisión. ¿Quién es y cómo juega el delantero?
En su primer partido del 2026, Alianza Lima cayó 2-1 ante Independiente en la Serie de Río de la Plata. Más allá del resultado y rendimiento del equipo, una de las situaciones que más llamó la atención fue el debut de Geray Motta, jugador de solo 16 años que tuvo minutos en Montevideo.
PUEDES VER: Periodista de ESPN arremete contra Advíncula por su declaración con Alianza Lima: "Una pésima..."
El 'Potrillo' ha venido destacando en las divisiones menores del elenco victoriano y su posición natural es centrodelantero, aunque también puede jugar de mediapunta y hasta extremo.
Por su juego, lo llaman el 'Nuevo Paolo Guerrero' y justamente reemplazó al 'Depredador' en el partido ante el 'Rojo', jugando todo el segundo tiempo acompañando a Alan Cantero en la ofensiva.
Geray Motta en las divisiones menores de Alianza Lima.
Durante la transmisión del cotejo, un periodista de ESPN reveló que Pablo Guede elogió a Motta y le vislumbró un futuro prometedor. "Se me acerca Guede y me dice: el 30, míralo, porque va a ser muy bueno", dijo.
Geray Motta: características de juego
Al jugar como '9', las principales características que tiene son una definición exquisita y bueno juego aéreo. También cuenta buena ubicación y sabe quedar siempre de cara al gol.
Cabe señalar que Geray Motta tiene doble nacionalidad, su padre es peruano y su mamá venezolana, pero a diferencia de César Sánchez, no ocupará plaza de extranjero porque nació en Perú.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90