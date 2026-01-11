0

¿Quién es Geray Motta, el 'Potrillo' de 16 años que debutó en Alianza Lima y encandiló a Guede?

Geray Motta jugó el segundo tiempo con Alianza Lima ante Independiente y Pablo Guede lo elogió durante la transmisión. ¿Quién es y cómo juega el delantero?

Wilfredo Inostroza
Geray Motta se estrenó con Alianza Lima ante Independiente
Geray Motta se estrenó con Alianza Lima ante Independiente | Foto: Club Alianza Lima
En su primer partido del 2026, Alianza Lima cayó 2-1 ante Independiente en la Serie de Río de la Plata. Más allá del resultado y rendimiento del equipo, una de las situaciones que más llamó la atención fue el debut de Geray Motta, jugador de solo 16 años que tuvo minutos en Montevideo.

El 'Potrillo' ha venido destacando en las divisiones menores del elenco victoriano y su posición natural es centrodelantero, aunque también puede jugar de mediapunta y hasta extremo.

Por su juego, lo llaman el 'Nuevo Paolo Guerrero' y justamente reemplazó al 'Depredador' en el partido ante el 'Rojo', jugando todo el segundo tiempo acompañando a Alan Cantero en la ofensiva.

Geray Motta

Geray Motta en las divisiones menores de Alianza Lima.

Durante la transmisión del cotejo, un periodista de ESPN reveló que Pablo Guede elogió a Motta y le vislumbró un futuro prometedor. "Se me acerca Guede y me dice: el 30, míralo, porque va a ser muy bueno", dijo.

Geray Motta: características de juego

Al jugar como '9', las principales características que tiene son una definición exquisita y bueno juego aéreo. También cuenta buena ubicación y sabe quedar siempre de cara al gol.

Cabe señalar que Geray Motta tiene doble nacionalidad, su padre es peruano y su mamá venezolana, pero a diferencia de César Sánchez, no ocupará plaza de extranjero porque nació en Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

