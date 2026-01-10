0
Oficial: Alianza Lima presenta por todo lo alto a ex Deportivo Cali para pelear por el título

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima anunció la incorporación de una figura que llega tras su paso por Deportivo Cali de Colombia para ganar el título con el cuadro íntimo.

Solange Banchon
Ex Deportivo Cali firmó por Alianza Lima para la temporada 2026
Ex Deportivo Cali firmó por Alianza Lima para la temporada 2026 | Composición: Líbero
Alianza Lima enfrenta un reto bastante complicado en la Liga Femenina 2026, ya que el elenco blanquiazul viene de ser bicampeón nacional. Bajo ese escenario, la directiva ha presentado importantes incorporaciones nacionales y del extranjero. A propósito de ello, un reciente refuerzo se suma a La Victoria procedente de Colombia.

Alianza Lima presentó a ex Deportivo Cali como flamante refuerzo para 2026

Nos referimos a María Marquinez. A través de sus redes sociales, Alianza Lima Femenino anunció por todo lo alto el fichaje de la centro-atacante cafetera para afrontar la temporada 2026. Tras su arribo el equipo dirigido José Letelier potencia su ofensiva luego de la salida de la brasileña, Rafinha Marques.

Bienvenida al más grande y popular! La delantera María Marquinez llega a reforzar a las bicampeonas", señaló la escuadra íntima en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

María Marquinez

Alianza Lima anunció la llegada de María Marquínez para la Liga Femenina

María Marquínez refuerza a Alianza Lima Femenino tras su reciente paso por Deportivo Cali de su natal país. La deportista extranjera viene de un gran presente con el 'Verdiblanco', puesto que, de 21 partidos, convirtió 5 anotaciones y 3 asistencias de gol. También disputó la Conmebol Libertadores con 'El Glorioso' llegando a marcar un tanto y dando una asistencia.

(Video: Conmebol Libertadores Femenina)

Durante su experiencia, la atacante de 26 años ha logrado vestir la camiseta de importantes elencos como: Orsomarso SC de la Liga Femenina Colombiana, América de Cali, Millonarios y Deportivo Cali.

Al igual que Marquinez, la institución blanquiazul también viene incorporando destacados refuerzos donde destacan Odalys Rivas, Geraldine Cardona, y Karla López. Alianza Lima apunta a quedarse con el 'tri' en la Liga Femenina 2026.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

