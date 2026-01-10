Ex Millonarios FC expresó su emoción por firmar con Alianza Lima: "Me siento bien"

Alianza Lima no quiere escatimar esfuerzos para concretar sus nuevos fichajes de cara a la Liga Femenina 2026. Por ello, anunció a María Marquínez como su nueva delantera ante toda la hinchada blanquiazul. La exfutbolista de Millonarios FC expresó su emoción por llegar al cuadro íntimo.

María Marquínez Jacome fue anunciada como la nueva centrodelantera de Alianza para afrontar la temporada 2026 de la Liga Femenina, donde buscará el tricampeonato nacional.

En medio de su llegada al equipo blanquiazul, la atacante colombiana brindó sus primeras declaraciones sobre su fichaje al equipo liderado por el técnico José Letelier.

Para Marquínez, llegar a Alianza Lima es un gran paso en su carrera, ya que antes no había logrado salir del país colombiano y, sobre todo, por unirse al "mejor equipo del Perú", según ella, y también por clasificar a la Libertadores 2026.

"Me siento bien desde que llegué a Perú, incluso antes de salir de Colombia. Las expectativas son muy altas; estoy en el mejor equipo del Perú y colectivamente queremos campeonar para acceder a la Copa Libertadores", afirmó la delantera colombiana.

Por otro lado, María Marquínez explicó su estilo de juego en la cancha junto a otros 10 futbolistas. La jugadora de 26 años destacó que proporciona asistencias y anota muchos goles.

"Como delantera, busco darle alegrías a la hinchada y al equipo con goles, pero también aportar asistencias, jerarquía y apoyo constante a mis compañeras", concluyó.

Clubes de María Marquínez

María Marquínez jugó en distintos equipos de Colombia. Entre ellos, Orsomarso SC en 2017, en 2022 dio el gran salto a América de Cali, luego pasó de 2023 a 2014 a Millonarios FC y por último estuvo en otro grande como Deportivo Cali en 2025.