Ex Millonarios FC expresó su emoción por firmar con Alianza Lima: "Me siento bien"
El exfutbolista que tuvo paso por Millonarios, América de Cali y Deportivo Cali manifestó su felicidad por fichar por Alianza Lima de cara a la temporada 2026 de la liga peruana.
Alianza Lima no quiere escatimar esfuerzos para concretar sus nuevos fichajes de cara a la Liga Femenina 2026. Por ello, anunció a María Marquínez como su nueva delantera ante toda la hinchada blanquiazul. La exfutbolista de Millonarios FC expresó su emoción por llegar al cuadro íntimo.
Exfutbolista de Millonarios manifestó su felicidad por fichar por Alianza Lima
María Marquínez Jacome fue anunciada como la nueva centrodelantera de Alianza para afrontar la temporada 2026 de la Liga Femenina, donde buscará el tricampeonato nacional.
En medio de su llegada al equipo blanquiazul, la atacante colombiana brindó sus primeras declaraciones sobre su fichaje al equipo liderado por el técnico José Letelier.
María Marquínez fue presentada como nueva jugadora de Alianza Lima.
Para Marquínez, llegar a Alianza Lima es un gran paso en su carrera, ya que antes no había logrado salir del país colombiano y, sobre todo, por unirse al "mejor equipo del Perú", según ella, y también por clasificar a la Libertadores 2026.
"Me siento bien desde que llegué a Perú, incluso antes de salir de Colombia. Las expectativas son muy altas; estoy en el mejor equipo del Perú y colectivamente queremos campeonar para acceder a la Copa Libertadores", afirmó la delantera colombiana.
Por otro lado, María Marquínez explicó su estilo de juego en la cancha junto a otros 10 futbolistas. La jugadora de 26 años destacó que proporciona asistencias y anota muchos goles.
María Marquínez, exjugadora de Millonarios FC expresó su emoción por firmar con Alianza Lima.
"Como delantera, busco darle alegrías a la hinchada y al equipo con goles, pero también aportar asistencias, jerarquía y apoyo constante a mis compañeras", concluyó.
Clubes de María Marquínez
María Marquínez jugó en distintos equipos de Colombia. Entre ellos, Orsomarso SC en 2017, en 2022 dio el gran salto a América de Cali, luego pasó de 2023 a 2014 a Millonarios FC y por último estuvo en otro grande como Deportivo Cali en 2025.
Notas Recomendadas
