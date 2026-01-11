0
Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa de España

Guede da firme opinión de Jairo Vélez, ex Universitario, sobre su debut con Alianza: "No tenía otro"

Jairo Vélez debutó con Alianza Lima en el amistoso ante Independiente por la Serie Río de la Plata. Pablo Guede lo observó y dejó rotunda opinión del ex Universitario.

Diego Medina
Jairo Vélez debutó con Alianza Lima y así opinó Pablo Guede.
Jairo Vélez debutó con Alianza Lima y así opinó Pablo Guede. | Foto: X Alianza Lima | Gerson Cuba
Uno de los jugadores que sorprendió en el mercado de pases de Alianza Lima fue Jairo Vélez. Luego de ser campeón con Universitario, el mediocampista fue presentado en el cuadro blanquiazul para que aporte toda su experiencia en este 2026. Justamente, el excrema debutó con los 'íntimos' en el amistoso ante Independiente, por lo que Pablo Guede dio firme opinión.

Pablo Guede opinó de Jairo Vélez, ex Universitario

El nuevo DT de Alianza Lima, Pablo Guede, entabló charla con periodistas luego de caer ante Independiente en la Serie Río de la Plata 2026. El estratega argentino fue consultado sobre el debut de Jairo Vélez, quien sorpresivamente estuvo como lateral derecho para impacto de los millones de aficionados.

En una de las consultas al periodista José Varela, Guede no dudó en indicar que no tenían otro jugador para cubrir esa zona, por lo que vio cualidades en Jairo Vélez para que asuma dicha responsabilidad. Dado que Estrada y Montenegro no estaban al 100%, el DT optó por el ex Universitario para que se desempeñe en una zona poco habitual.

Eso sí, pese a no ser lateral derecho neto, Jairo Vélez convenció a Pablo Guede para que tenga una alternativa más por esa zona. Espero que sus marcadores por esa banda se proyecten en ofensiva, por lo que está conforma con el desempeño del exfutbolista crema.

"¿Jairo Vélez de lateral derecho? Es que no tenía otro. Estrada estaba tocado y no sabía cómo iba a reaccionar. Montenegro tiene una molestia atrás, y tenía que jugar alguien. Me parece que lo hizo muy bien, porque terminó de extremo muchas veces, que es un poco que lo que queremos de nuestros laterales. Me gustó porque creo que lo puede hacer tranquilamente en algún momento puntual", declaró a las cámaras de José Varela.

Tiempo de contrato de Jairo Vélez con Alianza Lima

Jairo Vélez firmó contrato con Alianza Lima a inicios del 2026 y estampó su rúbrica hasta fines de la temporada 2028. De esta manera, el mediocampista ecuatoriano-peruano tiene la posibilidad de dejar huella en tienda blanquiazul.

