¡No es Advíncula! Mr. Peet reveló que Alianza Lima sumará a jugador de la selección: "Ya está..."
Futbolista que fue convocado a la selección peruana se sumó a Alianza Lima y puede tener minutis ante Unión, según reveló Mr. Peet.
Para el partido ante Independiente de Avellaneda, Alianza Lima presentó algunas bajas como Kevin Quevedo y D'Alessandro Montenegro por lesión, además de Luis Advíncula, que recién se sumaba a la pretemporada del cuadro victoriano tras firmar contrato y ser presentado en Matute. Ahora, se espera que dos de estos nombres puedan sumarse al duelo contra Unión de Santa Fe.
De acuerdo a la información difundida por Peter Arévalo, tanto Advíncula como Montenegro, ambos laterales derechos, ya vienen entrenando a la par de sus compañeros y todo apunta a que tendrán minutos en el duelo de este miércoles 14 de enero, que se juega en Montevideo.
Video: Madrugol.
"La buena noticia es que de D'Alessandro Montenegro ya está trabajando a la par con el equipo, ya se recuperó y que Advíncula está trabajando con la misma intensidad que sus compañeros. Así que probablemente, Montenegro y Advíncula van a tener la posibilidad de jugar un tiempo cada uno", dijo el popular Mr. Peet a través de su programada Madrugol.
Recordemos que el marcador de punta llegó al club victoriano procedente de ADT, donde la temporada pasada acumuló 31 partidos con el 'Vendaval celeste' y marcó dos goles, además sumó cuatro asistencias.
D'Alessandro Montenegro ha sido convocado a la selección peruana
En octubre del 2025, D'Alessandro Montenegro fue convocado por Manuel Barreto a la selección peruana para el amistoso ante Chile, aunque finalmente no llegó a tener minutos. Se espera que si en Alianza Lima tiene continuidad, pueda volver a ser considerado en el combinado patrio.
