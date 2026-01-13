0

¡No es Advíncula! Mr. Peet reveló que Alianza Lima sumará a jugador de la selección: "Ya está..."

Futbolista que fue convocado a la selección peruana se sumó a Alianza Lima y puede tener minutis ante Unión, según reveló Mr. Peet.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima sumará a elemento de la selección peruana para duelo ante Unión
Alianza Lima sumará a elemento de la selección peruana para duelo ante Unión | Foto: Serie Río de la Plata
COMPARTIR

Para el partido ante Independiente de Avellaneda, Alianza Lima presentó algunas bajas como Kevin Quevedo y D'Alessandro Montenegro por lesión, además de Luis Advíncula, que recién se sumaba a la pretemporada del cuadro victoriano tras firmar contrato y ser presentado en Matute. Ahora, se espera que dos de estos nombres puedan sumarse al duelo contra Unión de Santa Fe.

Alianza Lima se enfrenta a Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata

De acuerdo a la información difundida por Peter Arévalo, tanto Advíncula como Montenegro, ambos laterales derechos, ya vienen entrenando a la par de sus compañeros y todo apunta a que tendrán minutos en el duelo de este miércoles 14 de enero, que se juega en Montevideo.

Video: Madrugol.

"La buena noticia es que de D'Alessandro Montenegro ya está trabajando a la par con el equipo, ya se recuperó y que Advíncula está trabajando con la misma intensidad que sus compañeros. Así que probablemente, Montenegro y Advíncula van a tener la posibilidad de jugar un tiempo cada uno", dijo el popular Mr. Peet a través de su programada Madrugol.

Recordemos que el marcador de punta llegó al club victoriano procedente de ADT, donde la temporada pasada acumuló 31 partidos con el 'Vendaval celeste' y marcó dos goles, además sumó cuatro asistencias.

D'Alessandro Montenegro ha sido convocado a la selección peruana

En octubre del 2025, D'Alessandro Montenegro fue convocado por Manuel Barreto a la selección peruana para el amistoso ante Chile, aunque finalmente no llegó a tener minutos. Se espera que si en Alianza Lima tiene continuidad, pueda volver a ser considerado en el combinado patrio.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión, canal de transmisión y dónde ver partido por la Serie Río de La Plata?

  2. Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata 2026

  3. ¡Lo último! Ayacucho FC realizó importante gestión en el TAS y puede volver a la Liga 1

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano