¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Unión y dónde ver partido por la Serie Río de La Plata?
Horarios y guía de canales para ver en vivo el partido entre Alianza Lima vs. Unión que se realizará en Uruguay por la Serie Río de La Plata.
Alianza Lima buscará lavarse la cara de la derrota ante Independiente. El equipo de Pablo Guede tendrá su segundo partido por la Serie Río de La Plata ante Unión. Hay expectativas por ver a los refuerzos que llegaron para la presente temporada y conocer la idea que quiere implementar el estratega argentino.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Unión?
El emocionante partido amistoso entre Alianza Lima contra Unión por la Serie Río de La Plata 2026 se realizará este miércoles 14 de enero.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Unión?
Te presentamos los horarios en los diversos países para que puedas disfrutar del partido entre Alianza Lima contra Unión por la Serie Río de La Plata.
- México: 3:15 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 4:15 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 5:15 p.m.
- Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 5:15 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 6:15 p.m.
- España: 10:15 p.m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Unión?
La transmisión de este emocionante partido amistoso entre Alianza Lima vs. Unión Santa Fe estará a cargo de Disney Plus para territorio peruano y resto de Sudamérica.
Alianza Lima vs. Unión Santa Fe: Historial
Alianza Lima y Unión de Santa Fe se han enfrentado en tres ocasiones, registrando un total de 13 goles.
- Alianza Lima ganó tres partidos
- Unión Santa Fe ganó un duelo
- Empataron en 2 duelos
Los blanquiazules anotaron 7 goles y el conjunto argentino convirtió seis tantos.
¿Cómo llega Alianza Lima?
La derrota ante Independiente dejó varias sensaciones entre los hinchas de Alianza Lima. Pablo Guede salió al frente para indicar que los resultados en estos tipos de partidos no son importantes y la prioridad es analizar los aspectos tácticos.
"El resultado poco me interesa cuando veo reflejado lo que quería. Después de todo el trabajo físico que venimos haciendo, creo que los chicos cumplieron con el parámetro que les pedí", expresó el entrenador de Alianza a José Varela.
