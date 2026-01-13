Alineaciones de Alianza Lima vs Unión por Serie Río de la Plata: el novedoso once de Pablo Guede

Duelo esperado del 2026 entre Alianza Lima vs Unión por la segunda jornada de la Serie Río de la Plata 2026. El cuadro blanquiazul busca su primer triunfo en este certamen internacional, sabiendo que está en la búsqueda de un once idóneo para competir en la temporada. Una de las novedades es el posible debut de Luis Advíncula con camiseta 'íntima'. Revisa las formaciones de ambos elencos protagonistas.

Alineación de Alianza Lima vs Unión

Este es el once que trabajó Pablo Guede para conseguir el triunfo de Alianza Lima ante Unión: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Piero Cari, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alianza Lima no quiere bajar los brazos en este certamen, y ahora Pablo Guede alista un once más competitivo que se perfila a ser el definitivo para el 2026. Con Luis Advíncula por la banda derecha, el ex Boca Juniors tiene todo para ser titular ante las molestias que presentaron Estrada y Montenegro.

Del mismo modo, el estratega argentino decidió que jugará con 4 en su línea de fondo con la jerarquía de Carlos Zambrano y Renzo Garcés. En el mediocampo se verá a Jairo Vélez con una posición habitual, mientras que una de las revelaciones es la inclusión de Piero Cari desde el arranque. Arriba, Cantero y Eryc Castillo serán quienes busquen asistir al único '9' que será Paolo Guerrero.

Luis Advíncula puede debutar con Alianza Lima.

Alineación de Unión vs Alianza Lima

Así va la formación de Unión que alista Leonardo Madelón ante Alianza Lima: Matías Mansilla, Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco, Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Nicolás Palavecino, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

En el caso de Unión, el cuadro de Madelón debuta en la Serie Río de la Plata y tuvo la oportunidad de analizar el juego de Alianza Lima. Ahora, con ciertas novedades en su plantel, el 'Tate' busca iniciar con pie derecho la pretemporada y dar el golpe en este certamen ante un elenco blanquiazul que tiene más posibilidades de quedarse con el triunfo.