Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata

Con el propósito de llegar afinados a las competencias oficiales, Alianza Lima se enfrentará a Unión de Santa Fe en su segundo amistoso de pretemporada, esta vez correspondiente a la Serie Río de la Plata. Se espera que el equipo de Pablo Guede siga probando algunos elementos, como ya sucedió ante Independiente.

Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Unión

En Perú y demás países de Sudamérica (excepto en Argentina), el partido será transmitido por ESPN en Disney Plus Premium. Es decir, el encuentro no se se transmitirá por televisión y solo estará disponible a través de la plataforma de streaming.

Asimismo, para territorio argentino, el duelo se puede ver por ESPN Premium y también estará disponible por Disney Plus en Plan Premium.

Alianza Lima viene disputando la Serie Río de la Plata.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Unión?

El prometedor partido entre Alianza Lima vs Unión se disputa este miércoles 14 de enero, en el estadio Parque Federico Saroldi, recinto ubicado en Montevideo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión?

El duelo entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe está programado para las 16:15 hora peruana y 18:15 del horario argentino.

Alianza Lima vs Unión: previa del partido

Recordemos que en su estreno en la Serie Río de la Plata, Alianza Lima cayó 2-1 ante Independiente y ahora disputará su penúltimo encuentro de este torneo amistoso ante otro cuadro argentino.

La única baja confirmada es la de Kevin Quevedo, quien sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho en los primeros días de pretemporada y los pronósticos indican que podría estar apto para el inicio de la Liga 1.

Por su parte, el 'Tatengue' jugará su primer cotejo de la temporada y espera estrenarse en el año con una victoria, para así ir afinando detalles y llegar en buena forma a la Liga Profesional Argentina.