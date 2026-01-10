¡El primero del 2026! Alan Cantero marcó golazo para el 1-0 de Alianza Lima sobre Independiente

Alan Cantero, que en su momento fue pretendido por Universitario, ingresó en el segundo tiempo y con un fuerte remate derrotó al portero de Independiente de Avellaneda. De esta forma, el argentino anotó el primer gol de Alianza Lima en la pre temporada y también el tanto inicial de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026 que se viene llevando a cabo en Montevideo, Uruguay.

Tras haber hecho un buen primer tiempo, en la segunda mitad salió medio equipo por orden de Pablo Guede y entraron nuevos jugadores, esto con el objetivo de darle rodaje a todo el plantel. Es así como Alan Cantero ingresó por su compatriota Federico Girotti, y a los 55', tras recibir un buen centro, cruzó con un derechazo el balón y lo mandó a guardar dentro de la portería rival.

Sin embargo, esta ventaja solo le duró minutos a los blanquiazules debido a que Independiente lo volteó rápidamente con goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel. Recordemos que a los íntimos todavía le quedan dos compromisos más por la Serie Río de La Plata 2026 y enfrentará a Unión de Santa Fe este 14 de enero, para luego cerrar con Colo Colo el 14 del mismo mes.

¿Cómo formó Alianza Lima ante Independiente?

Pablo Guede se estrenó como director técnico de Alianza Lima en esta pre temporada y su primer once fue uno totalmente inédito, ya que decidió utilizar una línea de 3 en el fondo y jugó con carrileros. El primer tiempo culminó con esta formación igualado a cero, aunque muchos hinchas se mostraron inconformes en redes sociales.

Este fue el once inicial que mandó el técnico argentino ante Independiente de Avellaneda: Guillermo Viscarra, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Federico Girotti y Paolo Guerrero.