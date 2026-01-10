0
EN VIVO
Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

El error que cometió Disney con Alianza Lima previo al partido contra Independiente

En la previa del partido de Alianza Lima, Disney cometió tremendo blooper sobre el plantel de Pablo Guede.

Fabian Vega
Alianza Lima vs Independiente por la Serie Rio de la Plata
Alianza Lima vs Independiente por la Serie Rio de la Plata
Alianza Lima tiene todo listo para su partido ante Independiente en Uruguay. En su momento se pensó que el partido se suspendería por los vientos y lluvias, pero está totalmente confirmado. En Perú muchos seguirán el duelo por Disney +. Lo que no se esperaban muchos hinchas eran encontrarse con tremenda sorpresa en la plataforma.

Alianza Lima alista un once sorpresivo para enfrentar a Independiente

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Independiente: alineaciones confirmadas del partido amistoso

Disney + está presente el partido de Alianza Lima vs Independiente con Hernán Barcos como cara principal. No, el 'Pirata' no jugará con Alianza Lima esta temporada, todo se trata de un error de la plataforma. El delantero argentino ya no formar parte del equipo, pero fue una de sus máximas figuras en 2025.

Hernán Barcos en la presentación del Alianza Lima vs Independiente | Disney +

Hernán Barcos en la presentación del Alianza Lima vs Independiente | Disney +

