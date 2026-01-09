Alianza Lima vs Independiente EN VIVO por la Serie Río de la Plata: pronóstico, horario y dónde ver

Alianza Lima se enfrenta a Independiente este sábado 10 de enero, a partir de las 19:00 hora de Perú y 21:00 del horario argentino y uruguayo, por la Serie Río de la Plata. El partido se jugará en el estadio Parque Viera de Montevideo y será transmitido por Disney Plus.

Alianza Lima vs Independiente por la Serie Río de la Plata

Alianza Lima tendrá su primer examen en el año y será su debut en la Serie Río de la Plata, torneo amistoso donde también enfrentará a Unión de Santa Fe y Colo Colo, todos en Montevideo

La única baja confirmada para Pablo Guede es Kevin Quevedo, quien sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho y se perdería todos los amistosos de los blanquiazules en la capital uruguaya.

Recordemos que el elenco victoriano se alista para el inicio de la Liga 1 y también para afrontar la Fase 1 de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirán ante 2 de Mayo de Paraguay.

Por su parte, el 'Rojo' también disputará su primer partido del 2026, una temporada en la que no disputará ningún campeonato internacional y apunta toda su artillería a la Liga Profesional Argentina.

Alianza Lima se enfrenta a Independiente por la Serie Río de la Plata.

Alianza Lima vs Independiente: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 21:00

México: 18:00

Estados Unidos: 19:00 (Miami y Nueva York) y 16:00 (Los Ángeles)

España: 01:00 (del domingo 11)

Alianza Lima vs Independiente: dónde ver

El partido entre Alianza Lima vs Independiente se transmitirá en exclusiva por la plataforma Disney Plus, solamente mediante su paquete Premium, para toda Sudamérica.

Alianza Lima vs Independiente: pronóstico y cuotas de apuesta

Independiente es el favorito para vencer a Alianza Lima para este partido, esto de acuerdo a las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza Lima Empate Independiente Apuesta Total 2.45 3.25 2.25 Betano 3.30 3.45 1.93 Inkabet 3.35 3.60 1.92 Te Apuesto 3.64 3.57 2.02 Bet365 3.40 3.40 1.95

Alianza Lima vs Independiente: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Eryc Castillo, Jairo Vélez; Paolo Guerrero y Federico Girotti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

Alianza Lima vs Independiente: estadio

Alianza Lima e Independiente se juega en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, recinto ubicado en Montevideo y que tiene una capacidad para 10,500 espectadores. En este recinto juega habitualmente como local el club Montevideo Wanderers.