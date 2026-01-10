0
EN VIVO
Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid y dónde ver final de la Supercopa de España?

Revisa el horario y canal de transmisión del Barcelona vs. Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España, este domingo 11 de enero.

Francisco Esteves
Barcelona vs. Real Madrid juegan por la Supercopa de España.
Barcelona vs. Real Madrid juegan por la Supercopa de España. | Foto: Composición de Líbero.
COMPARTIR

Este domingo 11 de enero se juega el partido entre Barcelona vs. Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España, en el King Abdullah Sports City, ubicado en Yeda, Arabia Saudita. Por ello, a continuación te contamos todos los detalles sobre el compromiso, incluyendo la hora y transmisión dependiendo tu país de residencia para que disfrutes del mismo.

PUEDES VER: Ganador del Balón de Oro muy interesado en futbolista peruano: "Llamó nuestra atención"

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid?

Te brindamos los diferentes horarios:

  • México y Costa Rica: 13.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 16.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid?

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO será mediante la señal de América TV para todo Perú y Movistar Deportes en Sudamérica. Asimismo, si quieres ver el partido de la Supercopa de España totalmente online podrás hacerlo en América TVGO y Movistar Play, en caso cuentes con una suscripción a ambas plataformas de streaming.

Barcelona vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid?

En las semifinales del campeonato, Barcelona goleó 5-0 al Athletic de Bilbao con goles de Ferran Torres, Fermín, Roony Bardghji y Raphinha (2). Por su parte, Real Madrid sí sufrió un poco para vencer al Atlético de Madrid, ya que empezó ganando 2-0 con tantos de Federico Valverde y Rodrygo, pero más adelante Alexander Sorloth descontó y hasta los últimos segundos el compromiso estuvo abierto.

Ahora, azulgranas y merengues volverán a enfrentarse en la gran final de la Supercopa de España. De momento, los 'culés' han ganado este trofeo un total de 15 veces, mientras que los blancos lo consiguieron en 13 oportunidades. Por ello, esta es una ocasión perfecta para reducir distancias.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online gratis este sábado 10 de enero

  2. Prensa de República Checa califica fichaje de Grimaldo al Sparta Praga: "No es un jugador..."

  3. Ganador del Balón de Oro muy interesado en futbolista peruano: "Llamó nuestra atención"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano