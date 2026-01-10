¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid y dónde ver final de la Supercopa de España?

Este domingo 11 de enero se juega el partido entre Barcelona vs. Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España, en el King Abdullah Sports City, ubicado en Yeda, Arabia Saudita. Por ello, a continuación te contamos todos los detalles sobre el compromiso, incluyendo la hora y transmisión dependiendo tu país de residencia para que disfrutes del mismo.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid?

Te brindamos los diferentes horarios:

México y Costa Rica: 13.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas

Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 16.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid?

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO será mediante la señal de América TV para todo Perú y Movistar Deportes en Sudamérica. Asimismo, si quieres ver el partido de la Supercopa de España totalmente online podrás hacerlo en América TVGO y Movistar Play, en caso cuentes con una suscripción a ambas plataformas de streaming.

Barcelona vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid?

En las semifinales del campeonato, Barcelona goleó 5-0 al Athletic de Bilbao con goles de Ferran Torres, Fermín, Roony Bardghji y Raphinha (2). Por su parte, Real Madrid sí sufrió un poco para vencer al Atlético de Madrid, ya que empezó ganando 2-0 con tantos de Federico Valverde y Rodrygo, pero más adelante Alexander Sorloth descontó y hasta los últimos segundos el compromiso estuvo abierto.

Ahora, azulgranas y merengues volverán a enfrentarse en la gran final de la Supercopa de España. De momento, los 'culés' han ganado este trofeo un total de 15 veces, mientras que los blancos lo consiguieron en 13 oportunidades. Por ello, esta es una ocasión perfecta para reducir distancias.