Simeone encaró a Vinicius Jr en pleno Real Madrid vs Atlético Madrid: "Te va a echar Florentino"

Real Madrid derrotó 2-1 a Atlético Madrid en la semifinal de la Supercopa de España con goles de Fede Valverde y Rodrygo. Descontó Sorloth para los 'colchoneros'. No solo la victoria del equipo blanco fue tendencia, sino de las acaloradas declaraciones de Diego Simeone en contra de Vinicius Jr. Alguien realmente se 'picó' más de lo normal.

"Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo", "Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo". En constantes oportunidades el DT argentino arremetió contra el extremo del Real Madrid dando entender que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, lo terminará sacando del equipo con el que aún tiene contrato.

Vini Jr estaba en la misma banda donde se encontraba el DT, así que tras 'dimes y diretes' entre ambos, terminó con el argentino más molesto de la cuenta. De todas maneras, no es la primera vez que ambos personajes tienen encuentros en el campo de juego. Ya se vivió un Simeone vs Cristiano Ronaldo. También un Vinir Jr vs Lamine Yamal.

Vinicius Jr le responde a Simeone

Si pensaron que se iba a quedar tranquilo tras el partido, pues se equivocaron. El brasileño se manifestó por redes sociales para responderle al 'Cholo' Simeone tras viralización de todas las cosas que le dijo. "Han perdido otra eliminatoria", con este mensaje el extremo dejó en 'ridículo' al argentino que justificó la derrota de su equipo por empezar perdiendo desde el primer minuto.

Vini Jr se 'burla' de Simeone en redes sociales

Rival de Real Madrid en la final de la Supercopa de España

Barcelona derrotó 5-0 a Athletic de Bilbao en la otra semifinal de la Supercopa de España. Con esta victoria esperaban al ganador de la otra llave, por lo que habrá un nuevo clásico en la final. Entre Barcelona o Real Madrid, uno de ellos levantará la copa. Será un partidazo.