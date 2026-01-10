Bajas confirmadas del Barcelona y Real Madrid para la final de la Supercopa de España

Así como el sorpresivo regreso de Kylian Mbappé, tanto Real Madrid como Barcelona estarán sufriendo grandes ausencias en el once titular y banca de suplentes. El partido se jugará en el estadio King Abdullah Sports City, que tiene una capacidad de albergar a más de 60 mil personas.

Para llegar a la final, Barcelona venció sin problemas al Athletic Bilbao por 5 a 0, mientras que el Real Madrid superó por la mínima al Atlético de Madrid con los goles de Rodrygo y Sorloth para el descuento. Una vez más, Hansi Flick y Xabi Alonso buscarán alinear a su mejor once para garantizar un espectáculo a la altura.

Bajas confirmadas del Real Madrid

Las realidades en el Barcelona y Real Madrid son completamente diferentes. El cuadro blanco contará con Mbappé, mientras que los blaugranas todavía no cuentan con todas sus estrellas. La final será un capítulo más de la larga historia que comparten estos dos clubes.

Real Madrid mantiene la duda contra Antonio Rüdiger, quien disputó la semifinal ante Atlético de Madrid y podría ser la garantía de Xabi Alonso en la defensa. Sin embargo, su molestia podría causarle dudas al DT y no estaría al 100% asegurada su presencia en el once titular. Asimismo, las otrsa dudas son Raúl Asencio y Rodrygo Goes, quienes salieron tocados del último partido. Las bajas confirmadas son Éder Militao y Trent Alexander Arnold, quienes ni siquiera viajaron con el equipo.

Bajas confirmadas del Barcelona

La noticia más destacada en el plantel blaugrana es el regreso de Ronald Araujo, quien se ausentó durante un largo tiempo por motivos personales, pero fue visto entrenando con normalidad junto a sus compañeros. Por otro lado, la ausencia de Lamine Yamal del partido ante el Bilbao no fue por lesión, sino por problemas estomacales y se descartó una lesión.

En el Barcelona, las ausencias confirmadas son las del danés Christensen tras continuar en recuperación por una lesión en el ligamento cruzado y será baja durante varios meses. El otro jugador que no podrá ser parte de la final de la Supercopa de España será Gavi, quien continúa en rehabilitación de una lesión.