Canal confirmado para ver clásico Barcelona vs Real Madrid por final de la Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de la semana por la gran final de la Supercopa de España. Esa nueva edición del clásico español enfrentará a dos de las escuadras más poderosas del mundo y promete muchas emociones durante los 90 minutos.

¿Dónde ver final Barcelona vs Real Madrid EN VIVO?

El clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España contará con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por señal abierta mediante América TV (canal 4) y por cable por Movistar Deportes para todo el territorio peruano. De esta forma, el compromiso también podrá sintonizarse de forma ONLINE por vía streaming mediante la app de América TVGO. Por su parte, esta emocionante final será transmitida Movistar Plus para todo el territorio Español.

Barcelona vs Real Madrid: canales de transmisión de final de Supercopa de España

A continuación, te dejamos lo canales confirmados en los distintos países del mundo para que no te pierdas ningún instante de la final entre Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa de España.

Perú: América TV, Movistar Deportes, América TVGO y Movistar Plus.

Argentina y Paraguay: Flow Sports.

Bolivia: Unitel.

Colombia: Win Sports y Win Play.

Ecuador: Canal del Fútbol.

Uruguay: Flow TV.

Venezuela: Meridiano Televisión, Venevisión, inter.

México: Sky Sports y Sky Plus.

Panamá: Sky Sports.

Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App y ABC App.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus LaLiga TV, Movistar Plus+.

El último clásico por la Supercopa de España terminó en victoria por 5-2 del Barcelona. Foto: AFP.

¿Cómo llega Barcelona al clásico?

Barcelona llega en un momento superlativo de la temporada, luego de haber conseguido su clasificación a la final tras vencer con un contundente 5-0 al Athetic Club en las semifinales. Además, el cuadro culé es el actual líder en la tabla de posiciones de LaLiga y apunta a demostrar su ventaja ante su clásico rival.

El equipo de Hansi Flick contará en sus filas con un Raphinha que llega de marcar un doblete en el último partido, así como un siempre peligroso Lamine Yamal. Además, en el arco estará Joan García, que ha dejado su valla invicta en los últimos 4 partidos.

¿Cómo llega Real Madrid a la final de la Supercopa?

El Real Madrid por su parte llega en un momento más irregular que su rival, pues, si bien encadenan 5 partidos sin derrotas, su desempeño en el campo sigue dejando dudas en sus aficionados. Los 'Reyes de Europa' lograron superar por 2-1 al Atlético Madrid en las semifinales, aunque terminó sufriendo más de la cuenta.

Ahora, los dirigidos por Xabi Alonso buscarán callar las críticas consiguiendo el primer título de la temporada. Para ello, apelarán al talento de Vinicius Jr, Rodrygo Goes y Gonzalo García, quienes deben ponerse el equipo al hombro, mientras aún es duda la presencia de Kylian Mbappé.