Partidos de hoy, viernes 9 de enero: programación, horarios y dónde ver
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 9 de enero. Horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y gratis.
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 9 de enero. Tenemos acción en la Copa de África de Naciones; además, inicia una nueva jornada en la Bundesliga con el Dortmund contra Fráncfort. En México se inicia el Clausura y el compromiso más atractivo es el Tijuana vs. América.
Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Mali vs. Senegal
|Marca Claro, Bet 365, Win Sports y Zapping.
|14:00
|Camerún vs. Marruecos
|Marca Claro, Bet 365, Win Sports y Zapping.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Eintracht Fráncfort vs. Borussia Dortmund
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Getafe vs. Real Sociedad
|DirecTV Sports, Bet 365 y DGO.
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Mazatlán vs Juárez
|Bet365, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX y FOX One.
|22:00
|Atlas vs Puebla
|Bet365 y ViX.
|22:00
|Tijuana vs América
|TUDN USA, FOX Mexico, TUDN App y ViX.
Partidos de hoy por la Liga Profesional Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales TV
|08:10
|Al Khaleej vs. Damac
|--
|10:05
|Al Taawon vs Al Shabab
|--
|12:30
|Al Kholood vs Al Ittihad
|--
Partidos de hoy por FA Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Milton Keynes Dons vs Oxford United
|Disney+
|14:30
|Port Vale vs Fleetwood Town
|Disney+
|14:30
|Preston North End vs Wigan Athletic
|Disney+
|14:30
|Wrexham vs Nottingham Forest
|Disney+
Partidos de hoy amistosos internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira
|Disney Plus.
Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
