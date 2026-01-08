0

Partidos de hoy, viernes 9 de enero: programación, horarios y dónde ver

Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 9 de enero. Horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y gratis.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos de hoy viernes 9 de enero.
Programación de partidos de hoy viernes 9 de enero. | FOTO: Composición
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 9 de enero. Tenemos acción en la Copa de África de Naciones; además, inicia una nueva jornada en la Bundesliga con el Dortmund contra Fráncfort. En México se inicia el Clausura y el compromiso más atractivo es el Tijuana vs. América.

Sorteo Fixture Liga 1 2026 vía L1 MAX.

PUEDES VER: Sorteo Fixture Liga 1 2026 EN VIVO: a qué hora es, dónde ver y calendario del Torneo Apertura y Clausura

Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones

HorariosPartidosCanales
11:00Mali vs. SenegalMarca Claro, Bet 365, Win Sports y Zapping.
14:00Camerún vs. MarruecosMarca Claro, Bet 365, Win Sports y Zapping.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Eintracht Fráncfort vs. Borussia DortmundESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Getafe vs. Real SociedadDirecTV Sports, Bet 365 y DGO.

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Mazatlán vs JuárezBet365, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX y FOX One.
22:00Atlas vs PueblaBet365 y ViX.
22:00Tijuana vs AméricaTUDN USA, FOX Mexico, TUDN App y ViX.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales TV
08:10Al Khaleej vs. Damac--
10:05Al Taawon vs Al Shabab --
12:30Al Kholood vs Al Ittihad--

Partidos de hoy por FA Cup

HorariosPartidosCanales
14:30Milton Keynes Dons vs Oxford United Disney+
14:30Port Vale vs Fleetwood TownDisney+
14:30Preston North End vs Wigan AthleticDisney+
14:30Wrexham vs Nottingham ForestDisney+

Partidos de hoy amistosos internacionales

HorariosPartidosCanales
19:00Independiente Santa Fe vs. Deportivo TáchiraDisney Plus.

Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

