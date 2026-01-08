¿A qué hora juega Tijuana vs América y dónde ver partido por Clausura de Liga MX?

El fútbol mexicano estará de regreso a la acción. El partido de Tijuana ante América será uno de los más importantes de la fecha y será visto ante la atenta mirada de miles de hinchas en diferentes partes del mundo. Revisa cuáles son los horarios según tu locación y dónde verlo EN VIVO y EN DIRECTO.

Bajo el mando de Sebastián Abreu, el equipo fronterizo estará iniciando su camino con un proyecto que ilusiona a la hinchada. Como se recuerda, Xolos estuvo muy cerca de clasificar a las semifinales de la temporada pasada, pero no pudo cerrar la llave frente a Tigres.

¿A qué hora juegan Tijuana vs América?

El partido entre los equipos de Tijuana vs América se estará jugando el viernes 9 de enero desde las 22:00 horas en Perú y 21:00 horas en México. El enfrentamiento entre estos clubes marcará el inicio de la Liga MX y será importante comenzar con un resultado positivo.

¿Dónde ver Tijuana vs América por la Liga MX?

En México, el partido entre Tijuana vs América se estará transmitiendo a través de la señal de Fox México o también desde Fox One. Revisa en qué canales se podrá ver a nivel internacional.

México: FOX Mexico, FOX One

Puerto Rico: ViX

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

Es importante tener en cuenta que de los últimos 10 enfrentamientos entre Tijuana y América por la Liga MX, el equipo capitalino cuenta con siete victorias, dos empates y solamente una derrota. En el partido más reciente, acabó con el resultado a favor de América por 3-1.