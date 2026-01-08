- Hoy:
¿A qué hora juega Tijuana vs América y dónde ver partido por Clausura de Liga MX?
Luego de varias semanas de ausencia, la Liga MX está de regreso con el Clausura 2026. Desde la primera jornada, se vivirá una jornada emocionante.
El fútbol mexicano estará de regreso a la acción. El partido de Tijuana ante América será uno de los más importantes de la fecha y será visto ante la atenta mirada de miles de hinchas en diferentes partes del mundo. Revisa cuáles son los horarios según tu locación y dónde verlo EN VIVO y EN DIRECTO.
Bajo el mando de Sebastián Abreu, el equipo fronterizo estará iniciando su camino con un proyecto que ilusiona a la hinchada. Como se recuerda, Xolos estuvo muy cerca de clasificar a las semifinales de la temporada pasada, pero no pudo cerrar la llave frente a Tigres.
¿A qué hora juegan Tijuana vs América?
El partido entre los equipos de Tijuana vs América se estará jugando el viernes 9 de enero desde las 22:00 horas en Perú y 21:00 horas en México. El enfrentamiento entre estos clubes marcará el inicio de la Liga MX y será importante comenzar con un resultado positivo.
¿Dónde ver Tijuana vs América por la Liga MX?
En México, el partido entre Tijuana vs América se estará transmitiendo a través de la señal de Fox México o también desde Fox One. Revisa en qué canales se podrá ver a nivel internacional.
- México: FOX Mexico, FOX One
- Puerto Rico: ViX
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
Es importante tener en cuenta que de los últimos 10 enfrentamientos entre Tijuana y América por la Liga MX, el equipo capitalino cuenta con siete victorias, dos empates y solamente una derrota. En el partido más reciente, acabó con el resultado a favor de América por 3-1.
