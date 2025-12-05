¿A qué hora juega Tigres vs Cruz Azul y dónde ver partido de vuelta de la Liga MX?

Momento de ver el partido Tigres vs Cruz Azul por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido a disputarse este sábado 6 de diciembre en el Estadio Universitario (UANL) promete muchas emociones, por ello, a continuación conoce los detalles para que no te pierdas el compromiso.

¿A qué hora juega Tigres vs Cruz Azul?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Tigres vs Cruz Azul, válido por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

México: 21:10 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 22:10 horas

Venezuela, Bolivia: 23:10 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 23:10 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 00:10 horas (domingo)

España: 05:10 horas (domingo)

¿Dónde ver Tigres vs Cruz Azul EN VIVO?

Si quieres ver el partido de Tigres vs Cruz Azul EN VIVO GRATIS por internet, por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tendrás que seguir los siguientes canales de transmisión:

México: TV Azteca, Canal 5, TUDN, VIX Premium, Fox ONE y Tubi

Estados Unidos: TUDN USA, Univisión y VIX Premium

Centroamérica: TUDN y VIX Premium

Sudamérica: VIX Premium

Previa del partido Tigres vs Cruz Azul por las semifinales de Liga MX

Cruz Azul llega a este partido de vuelta con los ánimos a tope luego de haber conseguido un empate en la ida. La ‘Máquina Cementera’ buscará dar el golpe de visita ante un rival que sabe lo que es jugar con la presión y con el apoyo de su hinchada. Como se recuerda, el equipo de Nicolás Larcamón accedió a esta instancia luego de superar a Chivas de Guadalajara en el segundo partido de los cuartos de final.

Tigres y Cruz Azul buscan el pase a la final de la Liga MX

Por su parte, Tigres intentará ponerse en ventaja nuevamente como en el Olímpico Universitario y tratar de cerrar la llave cuanto antes. Para llegar a la semifinal, los 'Felinos' remontaron el marcador sobre Tijuana por 5-0, tras caer en la ida 3-0. No cabe duda que este choque promete muchas emociones.