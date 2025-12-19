Michael Hoyos rompe su silencio y reveló su futuro tras interés de Universitario: "No..."

Michael Hoyos, delantero argentino y nacionalizado ecuatoriano, es uno de los pedidos expresos del director técnico Javier Rabanal para convertirse en el nuevo fichaje de Universitario de Deportes. En medio de esta situación de incertidumbre, el goleador rompió su silencio desde territorio ecuatoriano para revelar sus planes de cara al 2026.

Michael Hoyos habló sobre su futuro en medio del interés de Universitario

En conversación con 'MachDeportes FM', el delantero Hoyos fue consultado sobre el siguiente paso que dará en su carrera luego de vestir la camiseta de Independiente del Valle.

La respuesta del goleador del fútbol ecuatoriano es una clara afirmación de que ya no continuará en IDV, sino que tiene otro rumbo para su carrera profesional, por lo que está atento a las propuestas, aunque declaró que aún no sabe de ninguna.

Michael Hoyos está a un paso de ser el flamante fichaje de Universitario de Deportes para el 2026.

"Yo creo que mi tiempo en Independiente del Valle ha terminado. No tengo propuestas aún. Mi futuro será una decisión familiar. No le cierro las puertas a ningún club", afirmó.

A su vez, Michael Hoyos afirmó que no le cierra las puertas a ningún equipo, por lo que su decisión de cara al 2026 está en él y así convertir sus goles en donde lo fichen.

Michael Hoyos a Universitario

Según informó Gustavo Peralta, Michael Hoyos ya negocia con Universitario de Deportes para que sea su nuevo goleador extranjero, cubriendo el puesto que dejó Diego Churín. Además, afirmó que todo estaría encaminado para que firme por los de Ate, como pedido expreso del técnico Javier Rabanal.