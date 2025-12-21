0
Alianza Lima vs Universitario por la Liga de Vóley

Universitario presentó a Javier Rabanal como su nuevo DT para todo el 2026: "Bienvenido"

¡Oficial! Universitario de Deportes puso fin a la espera y anunció a Javier Rabanal como su nuevo director técnico para el 2026.

Francisco Esteves
Javier Rabanal es nuevo DT de la 'U'.
Javier Rabanal es nuevo DT de la 'U'. | Foto: Universitario - X.
Universitario de Deportes puso fin a todo tipo de rumores sobre su nuevo director técnico. El elenco crema, mediante sus redes sociales, anunció a Javier Rabanal como su flamante entrenador para la Liga 1 2026 y Copa Libertadores, ya que buscará hacer historia obteniendo el tetracampeonato del fútbol peruano.

NOTA EN DESARROLLO...

