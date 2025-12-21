El fuerte mensaje que dejó Javier Rabanal en Ecuador antes de llegar a Universitario: "Toca..."

Universitario está preparando su temporada 2026 y con la Noche Crema ya confirmada, están esperando la llegada del nuevo DT. Se trata de Javier Rabanal, el español que viene de dirigir a Independiente del Valle de Ecuador e incluso fue campeón. Con la partida de Jorge Fossati, el nuevo entrenador tendrá la dura tarea de lograr el tetracampeonato.

Muchos comentaban que Rabanal es un DT joven e inexperto, hasta el mismo Jean Ferrari dijo que es una apuesta arriesgada. Lo cierto es que el español ha ganado mucha experiencia en su país y todo su aprendizaje lo plasmó en Independiente del Valle. Está muy agradecido por lo que dio ese club, por eso no dudó en despedirse a través de sus redes sociales.

"Hoy toca despedirse del lugar en el que he desarrollado mi labor en las últimas temporadas. Llegué en Enero de 2024 al Valle de los Sueños gracias a Andoni Bombín y Arkaitz Mota para dirigir a Independiente Juniors y encontré un grupo que nos hizo disfrutar a todos", escribió Rabanal en su cuenta de X. Del equipo filial pasó a dirigir al primer equipo y lo hizo de la mejor manera.

Javier Rabanal se despide de Independiente del Valle vía X

¿Qué pasó con Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati tenía todo para seguir al mando de Universitario en 2026, pero al tratar de renegociar su contrato se terminó arruinando todo. Según el uruguayo, el club le dijo que la justificación de su salida es por desgaste institucional. Por ahora no ha definido su futuro, pero en Universitario están tranquilos porque ya solo esperan la llegada de su nuevo DT.

Lo que le espera a Javier Rabanal en Universitario

Universitario siente que es una obligación lograr el tetracampeonato y hacer una gran Copa Libertadores. El mismo DT ya pidió un par de jugadores para el proyecto, los hinchas cremas esperan que estén a la altura. El equipo se preparará para el partido ante la Universidad de Chile en el Monumental, la primera semana de enero empezarán la pretemporada.