¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso jugador de IDV que pidió Rabanal para Universitario?

Emerson Pata tiene 21 años y fue recientemente campeón con Independiente del Valle. El técnico de Universitario tiene el deseo de tenerlo en su plantel.

Jostein Canales
Emerson Pata termina contrato con Independiente del Valle y Universitario ya inició la conversaciones para ficharlo.
Emerson Pata termina contrato con Independiente del Valle y Universitario ya inició la conversaciones para ficharlo.
Tal parece que Javier Rabanal, el flamante técnico de Universitario de Deportes, no llegaría solo desde Independiente de Valle, ya que dirigir a este club ecuatoriano por dos años le ha permitido observar algunos futbolistas que tienen un estilo distinto y con gran proyección de cara al futuro.

¿Quién es Emerson Pata, el posible fichaje de Universitario?

Se pudo conocer que el entrenador español le ha pedido a la administración del conjunto merengue que vayan por dos jugadores de Independiente del Valle: Michael Hoyos y Emerson Pata. Este último futbolista termina contrato con el 'Mata Gigantes' a fin de año y sería más accesible su incorporación.

Pata es un jugador ecuatoriano de 21 años, maneja el perfil derecho y juega como extremo por ambas bandas. Se formó en Independiente del Valle y empezó su carrera profesional en 2024 en el Independiente Juniors, el equipo filial del IDV, participando en la segunda división de Ecuador.

El habilidoso futbolista demostró su talento en el Sudamericano Sub 20 del 2023 y al poco tiempo integró el plantel principal de Independiente del Valle, lo que le permitió ser transferido al Pacos de Ferreira de Portugal por un corto tiempo.

Emerson Pata salió campeón con Independiente del Valle.

Emerson Pata salió campeón con Independiente del Valle.

Al retornar a su país de origen, Emerson Pata disputó 32 partidos este año en la primera división del fútbol ecuatoriano, convirtiendo 3 goles y brindando 5 asistencias en total. El técnico Javier Rabanal también le dio la oportunidad de mostrarse en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ahora, el joven extremo podría convertirse en una de las promesas de Universitario de Deportes y pelearle el puesto a Andy Polo.

