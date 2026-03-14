Las clases empezaron y el Huawei MadePad 11.5 es lo mejor para estudiar en el colegio y la universidad: su precio es una locura

Muchos estudiantes y profesionales optan por utilizar tablets para realizar trabajos o tareas, pero elegir estas puede ser un dolor de cabeza. Hoy te voy a mostrar una de las opciones más recomendadas por usuarios y expertos, la misma que tiene un precio accesible: se trata del Huawei MatePad 11.5.

Huawei MatePad 11.5, diseño y pantalla

No te preocupes, porque así como con los smartphones de la marca, las tablets de Huawei cuentan con las mismas alternativas de la empresa asiática para acceder de forma legal (pero no oficial) a todos los servicios de Google, como a las apps de la Play Store de Android, ya sea vía microG o GBox, todo ello gracias a su sistema operativo HarmonyOS 4.3 (EMUI en Hispanoamérica).

Dicho esto, repasemos sus altas prestaciones: tiene un cuerpo de aluminio que lo hace muy cómodo en la mano, siendo además muy delgado, así como estable cuando se conecta al teclado, todo ello con una pantalla que integra una cámara frontal, a la vez de incluir botones en la esquina superior derecha, así como conector USB en la parte inferior al lado de los altavoces.

Su acabado en mate hace que el panel sea una verdadera gozada pues tiene tecnología PaperMatte que elimina el 99% de los reflejos, además de contar con alto nivel de brillo, colores fieles a la realidad. Dato no menor es que se puede utilizar con el Huawei M-Pencil de tercera generación, con lo que te olvidarás de las libretas clásicas.

En ese sentido, su panel es TFT LCD de 11.5 pulgadas con resolución de 2456 × 1600 píxeles, así como 120 hercios de tasa de refresco.

Huawei MatePad 11.5, rendimiento y memoria

En cuanto al procesador con que cuenta el Huawei MatePad 11.5, nos topamos con el chip de fabricación propia Kirin 8020, el cual está acompañado por una RAM de 8 GB, así como almacenamiento interno en versiones de 128 GB y 256 GB.

Su funcionamiento es holgado, dándonos una experiencia fluida, incluso con juegos con cierta demanda gráfica corren a la perfección, sin lags ni demoras en las cargas, a la vez de ser rápido en la descarga de aplicaciones.

El software y hardware de esta tablet está pensado para ser exprimidos en trabajos como tareas, con diversas opciones como convertir apps en ventanas flotantes que lo asemeja al funcionamiento de una PC, algo que es de suma importancia para quienes la utilizan para estos propósitos, experiencia que se hace mucho más agradable al utilizar al antes mencionado Huawei M-Pencil.

Huawei MatePad 11.5, batería superpotente

Su autonomía la conforman una batería brutal de 10.100 mAh, así como estar acompañado por carga rápida de 40 W; todo ello nos va a permitir utilizarlo sin mirar el cargador por unos cuatro o cinco días, incluso puedes llegar al quinto día con alrededor del 20% de la batería.

Su cargador de 40 W va bien, no te verás en la obligación de adquirir más accesorios relacionados a la carga. A tal punto que con solo 15 minutos de llevar cargando ya puedes concertarte para utilizar de forma regular el Huawei MatePad 11.5.

Huawei MatePad 11.5, cosas a tener en cuenta

La principal crítica que se le puede hacer al Huawei MatePad 11.5, como a cualquier otro dispositivo de esta marca, es no contar con los Google Mobile Services nativos, pero no es por elección propia, sino por las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Sin embargo, con HarmonyOS 4.3 que se actualiza a la versión 5.0, podemos acceder, como escribimos líneas arriba, a servicios como MicroG y GBox, las cuales nos permitirán instalar desde AppGallery las aplicaciones de Google como las de Android.

En ese sentido, podremos acceder a servicios de YouTube, Gmail, Maps, entre otros. Son APK seguras dentro del ecosistema de App Gallery, algo que ha sido un gran avance en contraposición con años anteriores.

Huawei MatePad 11.5, precio en 2026

Si te convence todo lo que has leído, entonces puedes llevarte el Huawei MatePad 11.5 a casa por un precio muy competitivo de US$350, mientras que en países como Perú lo venden desde los S/1.299, en tanto que en México su valor es de unos 4.499 pesos mexicanos.