¡Qué bonito y potente es el Honor x8c! Fotos de 108 MP, ultra resistente, 16 GB de RAM y súper barato

Si estás buscando un celular económico, pero con mucha potencia para exprimirlo en el día a día, entonces el Honor x8c es tu mejor opción, ya que tiene un bonito diseño, pero también prestaciones que vas a amar como su cámara fotográfica, su pantalla AMOLED, así como su resistencia extrema a casi todo.

Honor x8c, todas sus características

Con un peso de 174 gramos, el Honor x8c tiene una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de 2412 × 1080 píxeles, con tasa de refresco de 120 hercios, 2800 nits de brillo máximo.

También cuenta con certificado SGS de 5 estrellas que lo hace resistente a caídas de hasta 1,8 metros de altura con protección de 360 grados. Asimismo, tiene resistencia acuática IP64 que lo hace capaz de soportar chorros fuertes de agua por varios minutos sin presentar averías.

El procesador de este teléfono móvil es el Snapdragon 685 que van bien con tareas rutinarias como ver contenido en streaming, así como tener RAM de 8 GB, pero ampliable hasta los 16 GB gracias al RAM virtual. Además, su ROM llega a los 512 GB con descargas en UFS 4.0.

Su batería es de 5000 mAh, potenciado con carga rápida SuperCharge de 35 W. Por otro lado, su sistema operativo es el MagicOS 9 basado en Android 15, con 2 años de actualizaciones para el software y 3 para los parches de seguridad.

Su sistema de cámaras está formado por un lente principal de 108 MP con apertura focal f/1.75 con estabilización óptica (OIS) con zoom 2X, ultra gran angular y profundidad de 5 MP y frontal de 50 MP.

Honor x8c, precio en 2026

El Honor x8c tiene un precio actual en el mercado internacional de US$270, en tanto que en Perú su valor está en los S/899 y en México a partir de los 3.800 pesos mexicanos.