El iPhone 18 Pro Max será la sorpresa del 2026: novedades en cámara, diseño, batería, precio y lanzamiento en septiembre de 2026

Hay mucha expectativa sobre lo que será el iPhone 18 Pro Max, pero también bastantes incertidumbres sobre su precio y características, por lo que hoy resumiremos todos los rumores y filtraciones que rodean al que será el siguiente buque insignia de la marca estadounidense la cual, si todo se confirma, tendría que ser lanzado en septiembre de 2026.

iPhone 18 Pro Max, cuándo sale

Está prácticamente confirmado que tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max serán lanzados en la primavera de 2026 (otoño en el hemisferio norte), es decir, que estos dos dispositivos premium verían la luz en algún momento de septiembre de este año.

Si te preguntas por qué no incluimos al iPhone 18 base o al iPhone 18 Air, es porque la compañía los estrenaría en otoño de 2027 (primavera en la parte norte del mundo), lo que implica un cambio en su política de lanzamientos pasadas.

iPhone 18 Pro Max, cuál será su precio

Hay diversos informes que señalan que Apple está haciendo todo lo posible para mantener inamovibles los costos de sus terminales más premium, el 18 Pro Max entre ellos, por lo que todo indica que el costo se mantendrá como el de la generación actual, pero en la versión de 256GB.

Para los modelos con almacenamiento superior, el valor económico aumentará. Es una tendencia en todos los smartphones tope de gama de este 2026. Es eso, o estrenar equipos con casi cero innovaciones.

iPhone 18 Pro Max, más pesado con batería más grande

Todo apunta a que la batería del iPhone 18 Pro Max aumentará respecto al 17 Pro Max. En ese sentido, todo indica que su autonomía contaría de 5.100mAh a 5.200mAh. Pero, esto como otros cambios en hardware harían que su peso aumente hasta los 240 gramos.

Todo ello repercutirá en el grosor, ya que de los 8,75 mm del iPhone 17 Pro Max pasaríamos en el 18 Pro Max a los 8,8 mm.

iPhone 18 Pro Max, chip con proceso de 2 nm

El iPhone 18 Pro Max verá la luz con el procesador A20 Pro el cual tiene proceso de 2 nm de primera generación de TMSC (el A19 Pro es de 3 nm), otorgando mejoras importantes en cuanto al rendimiento, promoviendo una mejor eficiencia energética.

Sin embargo, se estima que el paso de 3 nm a 2 nm representaría un aumento en unos 35 dólares, pero expertos como Ming-Chi Kuo creen que Apple no aplicará este coste a sus usuarios ya que considera que la compañía quiere mantener la cuota de mercado.

iPhone 18 Pro Max, cámara e isla dinámica

Todo apunta a que el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max tendrán sensores de 48 MP, con apertura variable, es decir, que los usuarios controlarán la cantidad de luz que llega al lente, dando mayor flexibilidad en la profundidad de campo.

Pero, no solo eso, la isla dinámica (Dynamic Island) sufrirá cambios interesantes, pues no desaparecerá, sino que se reducirá y, posiblemente, cambie de posición.

iPhone 18 Pro Max, nuevo módem C2

Estos celulares incluirían el módem celular C2 hecho por Apple y con chip de conectividad N2, que sucede al N1, el cual se encargará de gestionar Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. El C2 brindaría compatibilidad con conectividad satelital 5G.