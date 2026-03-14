¿Vale la pena el Motorola Edge 60 Pro? Su precio bajó en 2026: pantalla Super HD, fotos profesionales y la mejor resistencia del mundo
Hasta antes de la salida del modelo Signature, el Edge 60 Pro era el dispositivo más potente de Motorola. Tiene bonitos colores, precio accesible y gran ficha técnica.
El Motorola Edge 60 Pro sigue siendo una de las mejores opciones para disfrutar de un celular premium a buen precio, con diseño precioso, así como características de alto valor que no le envidian nada a las marcas más pintonas en el segmento premium.
Motorola Edge 60 Pro, pantalla premium
El Edge 60 Pro de Motorola se presenta a todos los fans con pantalla POLED de 6,67 pulgadas con resolución Super HD, además de una tasa de refresco de 120 hercios y brillo máximo de 4.500 nits. También es compatible con contenido en HDR10+.
Motorola Edge 60 Pro, lo resisten absolutamente todo
Además, este celular incluye resistencia de lo más premium que ni el iPhone 17 Pro Max ni el novísimo Samsung S26 Ultra tienen. Ofrece resistencia al agua con IP68/IP69 para sumergirlo sin problemas y soporta chorros de líquido caliente hasta los 80 grados.
Asimismo, viene con certificación militar MIL-STD-810H, lo cual hace posible que este smartphone de Motorola sea anticaídas y resistente a altas temperaturas, fríos bajo cero y elevadas presiones.
Motorola Edge 60 Pro, mucha memoria y Android puro
En cuanto al rendimiento, nos encontramos con el MediaTek Dimensity 8350 Extreme, que ha demostrado ser un todo terreno con tareas muy demandantes, así como para videojuegos en gráficos altos. Por otro lado, su RAM es de 12 GB con LPDDR4X y ROM hasta los 512 GB con descargas en uMCP.
El sistema operativo de este móvil es Android 15 con casi nulas modificaciones, además de incluir Moto AI, la inteligencia artificial de la marca que aún está avanzando para equipararse a Galaxy AI o a Gemini. Asimismo, tiene 3 años de actualizaciones para el sistema operativo y 4 para los parches de seguridad.
Motorola Edge 60 Pro, batería para dos días y fotos excelentes
La autonomía del Motorola Edge 60 Pro es otro de sus grandes puntos a favor, ya que su batería es de 6.000mAh para durar casi dos días, además de contar con 80W de carga rápida y carga inalámbrica de 15W.
No menos importantes son los sensores fotográficos de este celular, ya que tiene triple cámara trasera, donde la principal es una Sony Lytia 700C de 50 MP con apertura focal f/1.8, ultra gran angular más macro de 50 MP con f/2.0, telefoto de 10 MP con zoom óptico 3X con f/2.0 y estabilización óptica, así como frontal de 50 MP con f/2.0. Sin embargo, el video es limitado, dado que no llega a los 60 fps, solo se queda en los 4K a 30 fps.
Motorola Edge 60 Pro, precio en 2026
Si quieres llevarte a casa este 2026 el Motorola Edge 60 Pro, entonces hoy lo puedes adquirir por un valor de US$450 a US$650. En Perú, su costo está en los 1.949 soles, mientras que en México en los 10.999 pesos mexicanos.
