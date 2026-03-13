iPhone 18 Pro y las nuevas informaciones sobre su diseño, dimensiones y precio

Los rumores y filtraciones no dejan de llegar en torno al iPhone 18 Pro, el terminal de Apple, de momento, más esperado de este 2026 y cada nueva información al respecto no hace sino emocionar a los fans de la marca estadounidense, ya que en esta ocasión, los rumores apuntan a novedades en su diseño, dimensiones, pero también en lo relacionado a su precio.

Cuál será el precio del iPhone 18 Pro

Desde medios como Forbes, nos indican que el analista de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, dio detalles sobre los precios que podría tener este terminal tope de gama y hay noticias que van a alegrar a miles usuarios, ¿De qué trata?

De acuerdo a esta persona, el costo de este terminal podría mantenerse estables pese al aumento del precio de los chips y memorias. En su artículo en X, Kuo dijo: “Los precios, desde el iPhone 17e hasta el MacBook Neo, refuerzan mi opinión anterior sobre la estrategia de Apple: aprovechar el caos del mercado de la memoria para su beneficio, asegurar los chips, absorber los costes y ganar más cuota de mercado”.

Eso se puede traducir en que este celular en específico mantendría los mismos precios que la actual generación del iPhone 17 Pro: “Esto también refuerza la idea de que Apple podría mantener los precios sin cambios para los nuevos iPhone que se lanzarán en la segunda mitad del año”.

Este celular contará con colores renovados que esperan ser éxitos de venta.

Esto quiere decir que el iPhone 18 Pro es altamente probable que su valor esté en los US$1,099, mientras que el 18 Pro Max va en los US$1,199.

Cuál será el diseño y dimensiones del iPhone 18 Pro

Si todo sale de acuerdo a lo previsto, el iPhone 18 Pro saldrá en seis meses y algunos rumores apuntan a que este celular trae novedades en su diseño, entre lo más destacado están los marcos más gruesos para albergar una batería más grande.

Pero eso no es todo, pues se estima también que la Isla Dinámica (Dynamic Island) ahora será un 35% más pequeña, así como nuevos colores (entre ellos el tono rojo), a la vez de un aspecto unificado en la parte trasera.

Sin embargo, desde Ice Universe nos dicen cosas interesantes sobre el grosor del iPhone 18 Pro Max, ya que este constará de 8,8 milímetros (mm), pero es importante saber que el actual iPhone 17 Pro Max tiene un grosor de 8,75 mm, en tanto que el 16 Pro Max con 8,25 mm; ello quiere decir que el aumento será menor.

Por su parte, Digital Chat Station nos habla de tres mejoras, como el chip A20 Pro con proceso de 2 nm, a la vez de una batería con más de 5000 mAh, mientras que la cámara tendrá mejoras en su apertura, haciendo de dicha experiencia una sin igual.