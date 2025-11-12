0
Motorola Edge 70 vs. Xiaomi 15T Pro: ¿cuál de estos potentes Android es mejor y cuesta menos?

Estos dos teléfonos de Motorola y Xiaomi son de los más potentes del 2025. Sus especificaciones son elevadas, pero solo uno es tu mejor opción.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 70 y Xiaomi 15T Pro.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 70 y Xiaomi 15T Pro. | Foto: composición/Daniel Robles
Motorola acaba de hacer historia y le planta batalla al poderoso iPhone 17 Air, el teléfono más delgado que presentó Apple para este 2025. Y es que la firma con capitales chinos acaba de lanzar el Moto Edge 70 5G, un smartphone con un grosor de 6mm y una potencia mejorada, además de cámaras 4K.

Por su parte, Xiaomi ha presentado al mundo uno de sus mejores modelos, el cual no solo sobresale por su diseño premium, sino también por su gran potencia y precio reducido. Este es el Xiaomi 15T Pro, un equipo con un procesador bastante elevado, MediaTek Dimensity 9400+, además de una batería de larga duración y un juego de cámaras impresionante.

¿Cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar este 2025? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles del Motorola Edge 70 y del Xiaomi 15T Pro, dos de los mejores equipos con características eficientes y un precio manejable. ¿Quieres conocer más detalles de ambos Android? Aquí un cuadro con sus especificaciones enfrentadas.

Motorola Edge 70 vs. Xiaomi 15T Pro: versus de características

Para conocer cuál de estos dos teléfonos tiene un mejor rendimiento, vamos a ofrecerte un cuadro completo en el que verás características como pantalla, batería, cámaras, procesador, memoria y precio. De esta forma podrás definir si realmente uno de ellos te conviene y tiene las 3B de bueno, bonito y barato.

CaracterísticasXiaomi 15T ProMotorola Edge 70 5G
Dimensiones 162,7 x 77,9 x 7,96 mm6 mm grosor
Peso210 g159 g
Pantalla y dimensiones AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly 		pOLED de 6,7” pulgadas
120 Hz
4.500 nits brillo máximo
Resolución y densidadResolución 2.772 x 1.280 píxeles
2712 x 1220 píxeles
Procesador MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890 		Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Memoria RAM 12 GB LPDDR5x 12GB
Sistema operativo Android 16 con HyperOS 3 Android 16 - My Ux
Almacenamiento interno256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1 256/512 GB (UFS 3.1)
Cámaras Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie:  32MP, f/2.2, FOV 90º 		Cámara principal: 50 mpx
Cámara gran angular: 50 mpx
Cámara frontal: 50 mpx
Batería 5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W 		4.800 mAh (silicio-carbono), 68 W + 15 W inalámbrica
Precio 2799 soles - 800 dólares
S/ 2,100.00
Otros detalles Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68 		Resistencia IP68, IP69
Resistencia militar MIL-STD-810H
Doble altavoz estéreo
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

