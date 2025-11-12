- Hoy:
Motorola Edge 70 vs. Xiaomi 15T Pro: ¿cuál de estos potentes Android es mejor y cuesta menos?
Estos dos teléfonos de Motorola y Xiaomi son de los más potentes del 2025. Sus especificaciones son elevadas, pero solo uno es tu mejor opción.
Motorola acaba de hacer historia y le planta batalla al poderoso iPhone 17 Air, el teléfono más delgado que presentó Apple para este 2025. Y es que la firma con capitales chinos acaba de lanzar el Moto Edge 70 5G, un smartphone con un grosor de 6mm y una potencia mejorada, además de cámaras 4K.
Por su parte, Xiaomi ha presentado al mundo uno de sus mejores modelos, el cual no solo sobresale por su diseño premium, sino también por su gran potencia y precio reducido. Este es el Xiaomi 15T Pro, un equipo con un procesador bastante elevado, MediaTek Dimensity 9400+, además de una batería de larga duración y un juego de cámaras impresionante.
PUEDES VER: Este Xiaomi con 12GB de RAM, pantalla HD de 6.88'', 1TB y batería de 5180 mAh cuesta menos de $100 en TEMU
¿Cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar este 2025? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles del Motorola Edge 70 y del Xiaomi 15T Pro, dos de los mejores equipos con características eficientes y un precio manejable. ¿Quieres conocer más detalles de ambos Android? Aquí un cuadro con sus especificaciones enfrentadas.
Motorola Edge 70 vs. Xiaomi 15T Pro: versus de características
Para conocer cuál de estos dos teléfonos tiene un mejor rendimiento, vamos a ofrecerte un cuadro completo en el que verás características como pantalla, batería, cámaras, procesador, memoria y precio. De esta forma podrás definir si realmente uno de ellos te conviene y tiene las 3B de bueno, bonito y barato.
|Características
|Xiaomi 15T Pro
|Motorola Edge 70 5G
|Dimensiones
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|6 mm grosor
|Peso
|210 g
|159 g
|Pantalla y dimensiones
| AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|pOLED de 6,7” pulgadas
120 Hz
4.500 nits brillo máximo
|Resolución y densidad
|Resolución 2.772 x 1.280 píxeles
2712 x 1220 píxeles
|Procesador
| MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|12GB
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|Android 16 - My Ux
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|256/512 GB (UFS 3.1)
|Cámaras
| Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
|Cámara principal: 50 mpx
Cámara gran angular: 50 mpx
Cámara frontal: 50 mpx
|Batería
| 5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
|4.800 mAh (silicio-carbono), 68 W + 15 W inalámbrica
|Precio
|2799 soles - 800 dólares
S/ 2,100.00
|Otros detalles
| Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
|Resistencia IP68, IP69
Resistencia militar MIL-STD-810H
Doble altavoz estéreo
