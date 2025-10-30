5 razones para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro en lugar del iPhone 17 Pro

Desde hace algunos años, Xiaomi se ha convertido en una de las marcas más importantes del mercado tecnológico, puesto que sus últimos lanzamientos no solo tienen gran potencia, sino también un precio muy accesible para las especificaciones que manejan.

Si bien para este 2025, Xiaomi sorprendió al mundo con la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, la firma asiática también presentó el nuevo Xiaomi 15T Pro, un equipo de gama alta con grandes prestaciones como cámaras, procesador, batería y pantalla.

¿Estás pensando comprar el Xiaomi 15T Pro? Si es así, hoy vamos a revelarte 5 razones para comprar este nuevo smartphone de alto rendimiento.

La primera razón para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro es su increíble pantalla, la cual tiene tecnología AMOLED con una diagonal de 6.8 pulgadas, una resolución 1.5K, 2772 x 1280 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz, además de 3200 nits y una protección Gorilla Glass 7i. Estas características hacen que sea un panel fascinante.

Un segundo motivo para comprar el Xiaomi 15T Pro es sin duda su increíble potencia tanto para aplicaciones y videojuegos. Este teléfono llega con procesador MediaTek Dimensity 9400+, acompañado de GPU Immortalis G925, acompañado de 12GB de RAM, 1 Terabyte de memoria, además de batería de 5500 mAh y carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 15T Pro de 2025. Foto: composición/www.phonearena.com

Otra de las razones para comprar el Xiaomi 15T Pro es su increíble juego de cámaras LEICA. Este teléfono llega con sensor de 50MP, lente Telefoto de 50MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 32MP. Videos en 4K a 60fps, además de obtener fotografías de altísima calidad.

El cuarto motivo para comprar el Xiaomi 15T Pro es su impecable capa de personalización HyperOS 3, la cual está basada en Android 16. Con esta interfaz podrás tener funciones con Inteligencia Artificial y una serie de funciones de personalización avanzada.

Finalmente, el quinto motivo para comprar el Xiaomi 15T Pro es el precio, ya que actualmente este teléfono tiene un precio de 2799 soles, lo que significa que en dólares está costando 800 dólares. Un precio aceptable para toda la tecnología que ofrece. ¿Qué te parece?