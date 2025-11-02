Este Xiaomi no solo se parece a un iPhone 17 Pro, lo supera en TODO: chip Snapdragon, 16GB de RAM, 1TB y 7100 mAh

Hace solo algunas semanas, Xiaomi sorprendió al mundo con la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono muy potente que además incluye una pantalla secundaria con múltiples funciones y herramientas.

Sin embargo, todo parece indicar que la marca china quiere dominar el mercado de los smartphones y para ello acaba de presentar su teléfono de gama alta más potente y barato que podrás comprar este 2025 y 2026. Este es el Xiaomi Redmi K90 5G, un equipo que estéticamente se parece a un iPhone 17 Pro, pero que lo supera con su increíble ficha técnica.

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi K90 5G? Pues bien, en primer lugar debes saber que este equipo tiene un módulo de cámaras similar al de un iPhone 17 Pro, pero en este caso tenemos un juego de cámaras superior: sensor de 50MP con OIS, gran angular de 8MP, Telefofo de 50MP y selfie de 20MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también 8K a 30fps y tomar fotografías bajo el agua si así lo deseas, ya que tiene resistencia IP68.

Colores del Xiaomi Redmi K90 5G. Foto: Xiaomi

Esto no es todo, ya que para el apartado multimedia, el equipo de Xiaomi llega con pantalla OLED de 6.59 pulgadas con 120Hz y resolución 1156 x 2510 pixeles. Además, el procesador que tiene en su núcleo es el Snapdragon 8 Elit, acompañado de 16GB de RAM y 1TB en su versión más TOP.

Lo mejor de este Xiaomi Redmi K90 5G es la batería, ya que el teléfono chino llega con 7100 mAh de batería con carga rápida de 100W por cable. ¿Qué precio tiene? Se estima qu el precio de este equipo es de 540 euros, lo que al tipo de cambio serían unos 2100 soles. ¿Qué te parece?