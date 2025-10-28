¿Una cámara o un teléfono? Este Xiaomi es uno de los mejores Android con cámaras 4K, chip GAMER y precio BAJO

Este 2025 ha sido uno de los mejores años para Xiaomi, la marca china que ha decidido plantarle batalla al poderoso iPhone 17 Pro Max de Apple con su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max.

Si bien este Xiaomi 17 Pro Max es el más reciente lanzamiento de la firma asiática, eso no significa que sea el único equipo que vale la pena comprar por su gran calidad y precio insuperable, este es el Xiaomi 15 Ultra 5G, un teléfono con cámaras LEICA de alta definición, además de una configuración impresionante.

¿Te gustaría comprarte el Xiaomi 15 Ultra? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar si realmente vale la pena por un precio que supera los 4000 soles o 1000 dólares.

¿Una cámara o un celular? Esta pregunta se suele hacer muchas veces al ver este teléfono TOP. Y es que el Xiaomi 15 Ultra tiene un juego de cámaras LEICA de alta definición con una calidad impresionante.

En primer lugar tienes un sensor de 50MP de 1 pulgada con HyperOIS, un sensor Telefoto de 50MP con OIS, un lente Super Telefoto de 200MP con OIS y zoom 4.3X, un gran angular de 50MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 8K y 4K, este equipo chino ofrece un alto rendimiento tanto en días soleados o ambientes oscuros.

Este es el Xiaomi 15 Ultra. Foto: Xiaomi

La pantalla de este Xiaomi 15 Ultra es de tipo 6.73 pulgadas con tecnologia AMOLED y resolución WQHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 3200 nits. Esta configuración es suficiente para jugar y ver contenido en plataformas de streaming.

Sin embargo, esto no es todo, ya que si bien el Xiaomi 15 Ultra no es gamer, ya que para ello está el POCO F7 Ultra, este equipo tiene una configuración muy elevada. Procesador Snapdragon 8 Elite, 16GB de RAM, 512GB de memoria y una poderosa batería de 5410 mAh con carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.