Este Xiaomi es 'pequeño' pero es el segundo más potente del mundo: chip Snapdragon 8 Elite, 512G y triple cámara LEICA

Xiaomi se ha propuesto a dominar el mercado de los smartphones con sus nuevos teléfonos, los cuales no solo resaltan por su gran calidad, sino también por sus precios accesibles.

Si bien hace solo algunas semanas, la firma china presentó al mundo sus nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que en su catálogo tiene uno de los equipos más potentes del planeta, este es el Xiaomi 15 5G, el cual hasta septiembre de este 2025 figura en el puesto 2 de los equipos Android más poderosos del planeta.

¿No lo crees? En el siguiente cuadro te vamos a dejar el ranking mundial de AnTuTu Benchmark. Como podrás ver el teléfono de Xiaomi está en el puesto 2, superado solo por el ZTE RedMagic 10 Pro, un teléfono gamer de alta calidad. Pero, ¿qué características tiene este equipo que lo hace tan especial. En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todas sus especificaciones.

Ranking AnTuTu para septiembre del 2025. Foto: captura.

Xiaomi 15 5G: ficha técnica completa y precio

Para iniciar con este análisis, debes saber que el teléfono de Xiaomi pertenece a la gama alta y es por ello que en su núcleo lleva el procesador más TOP del 2024, el Snapdragon 8 Elite, el cual además llega acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5240 mAh con carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Sin embargo, esto no es todo, si quieres ver películas y series podrás disfrutar de su excelente panel AMOLED de 6.36 pulgadas con resolución 1.5K, es decir unos 1200 x 2670 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 3200 nits.

¿Qué otras características resaltan en este equipo? Pues bien, su juego de cámaras es realmente impresionante, ya que no solo tiene tecnología LEICA, sino también está formado por tres sensores eficientes: lente 50MP con OIS, lente gran angular 50MP, lente Telefofo de 50MP y selfie de 32MP. Sin duda podrás grabar videos en 4K y tomar fotografías en cualquier entorno.

Lamentablemente, este Xiaomi 15 5G escapa de la regla de calidad y precio, ya que el equipo supera los 4199 soles, lo que al tipo de cambio actual representa unos 1240 dólares. Sin duda es una excelente alternativa, pero su precio no es nada atractivo. ¿Qué te parece?