Precio del Redmi 14 Pro se desploma en Yape: casi 60% de descuento por este poderoso Xiaomi con cámara de 200MP

La marca china Xiaomi cuenta con algunos de los teléfonos más potentes y baratos del 2025. Hace solo algunos meses presentó al mundo su potente Redmi 14 Pro 4G, un equipo con cualidades superiores pero con un precio bastante reducido.

Si quieres comprar un smartphone y tienes bajo presupuesto, estás de suerte, puesto que Yape está 'tirando la casa por la ventana' y acaba de ofertar el Redmi 14 Pro 4G de Xiaomi por un precio con 60% de descuento.

Y es que si bien en su lanzamiento este teléfono de Xiaomi costaba 1999 soles, ahora lo podrás conseguir por 859 soles, es decir un descuento de 1140 soles para comprar esta JOYA de la gama media. ¿Quieres más detalles para acceder a esta promoción limitada? Aquí todo al respecto.

Solo hasta fin de mes de octubre, los usuarios de Yape podrán comprar el Redmi 14 Pro 4G de Xiaomi por 859 soles, lo que implica un descuento de casi 60% de su precio original. Para adquirirlo solo deberás ingresar a la aplicación, buscar la Tienda y finalmente encontrar la promoción vigente.

La promoción de Yape. Foto: captura.

Al comprar el teléfono, el dinero se debitará de tu cuenta de Yape y el producto llegará a la puerta de tu casa en solo cuestión de días. El BCP garantiza que esta compra sea 100% segura.

¿Qué características tiene el Redmi 14 Pro 4G? Este teléfono de gama media llega con panel AMOLED con 120Hz, sistema de cámaras de 200MP con selfie de 32MP, batería de 5500 mAh con carga de 45W y un potente procesador MediaTek Helio G100 Ultra. Sin duda una excelente comprar por el precio que tiene en Yape.