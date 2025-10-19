- Hoy:
512GB, chip GAMER y triple cámara de 108MP: este 'clon' de iPhone 16 Pro tiene Android y cuesta un sencillo
El Honor X8b se ha vuelto muy popular ya que no solo luce como un iPhone, tiene gran potencia y precio módico.
En solo algunos días, Honor presentará al mundo su nuevo teléfono premium, el Honor Magic 8 Pro, un teléfono diseñado exclusivamente para competir con el iPhone 17 Pro Max de Apple.
Sin embargo, si no te alcanza el presupuesto para este equipo premium, puedes optar con otro de gran calidad de la misma marca china. En este caso te recomendamos un modelo muy potente y de bajo costo, este es el HONOR X8b 5G, un smartphone de gran eficiencia.
PUEDES VER: Yape te da DESCUENTO de 450 soles para que renueves tu teléfono por este Honor de 256GB y batería 5300 mAh
¿Por qué debería comprar el HONOR X8b? En primer lugar debes saber que este smartphone es de gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante.
La pantalla de este smartphone es una de las mejores: tiene tecnología AMOLED y una diagonal de 6.7 pulgadas, con una resolución 2412 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 90Hz.
Para el apartado de potencia, este Honor llega con un procesador Snapdragon 680, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de una batería de 4500 mAh y carga de 35W por cable.
Este es el HONOR X8b. Foto: captura.
Y si hablamos de cámaras, el HONOR X8b llega con un sensor principal de 108MP, lente gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 50MP con LED para mejorar los selfies en cualquier entorno. Si bien no podrás grabar en 4K, tenemos unas fotografía de alta definición.
¿Qué precio tiene el HONOR X8b? Actualmente podrás comprar este teléfono por 845 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 250 dólares en el mercado internacional.
