0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Yape te da DESCUENTO de 450 soles para que renueves tu teléfono por este Honor de 256GB y batería 5300 mAh

Este teléfono soporta caídas, es resistente al agua y tiene una batería de larga duración. Podrás comprarlo con un superprecio en Yape.

Daniel Robles
Ahora podrás comprar el HONOR X6c con descuento de 450 soles en Yape.
Ahora podrás comprar el HONOR X6c con descuento de 450 soles en Yape. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Si quieres renovar tu teléfono Android y no tienes mucho dinero para ello, estás de suerte puesto que la aplicación Yape ofrece un descuento de hasta 50% en uno de los mejores smartphones de gama media de la familia de Honor.

Por tiempo limitado, podrás comprar el nuevo HONOR X6c por solo 449 soles, lo que significa que podrás acceder a un descuento de 450 soles si es que compras el teléfono desde la propia app del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Gracias a Yape podrás comprar el nuevo iPhone 16 con descuento de 1500 soles por tiempo limitado.

PUEDES VER: Yape quiere que renueves tu teléfono: aprovecha descuento de 1500 soles para comprar el iPhone 16

¿Cómo puedo acceder a la promoción de Yape? Lo único que debes hacer es ingresar al aplicativo, buscar la Tienda y encontrarás el HONOR X6c con este descuento especial.

Lo mejor de todo es que Yape te garantiza que el teléfono llegará a la puerta de tu casa y el dinero se debitará directamente desde tus ahorros. De esta forma podrás garantizar la compra con total seguridad, pero siempre que sea dentro de la propia App.

libero.pe

Pero, ¿qué características tiene el HONOR X6c? Este teléfono pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene algunas características muy resaltantes. Por ejemplo su pantalla es de tipo LCD con una diagonal de 6.61 pulgadas y 20Hz.

El procesador es un MediaTek Helio G81 Ultra, 8GB de RAM y 256GB, además de una batería amplia de 5300 mAh con carga de 45W. Es un smartphone bastante equilibrado que te servirá para todas las funciones que realizas

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  2. ¿Por qué el Xiaomi 17 Pro Max es mejor teléfono que el iPhone 17 Pro Max?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano