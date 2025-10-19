Yape te da DESCUENTO de 450 soles para que renueves tu teléfono por este Honor de 256GB y batería 5300 mAh

Si quieres renovar tu teléfono Android y no tienes mucho dinero para ello, estás de suerte puesto que la aplicación Yape ofrece un descuento de hasta 50% en uno de los mejores smartphones de gama media de la familia de Honor.

Por tiempo limitado, podrás comprar el nuevo HONOR X6c por solo 449 soles, lo que significa que podrás acceder a un descuento de 450 soles si es que compras el teléfono desde la propia app del Banco de Crédito del Perú (BCP).

¿Cómo puedo acceder a la promoción de Yape? Lo único que debes hacer es ingresar al aplicativo, buscar la Tienda y encontrarás el HONOR X6c con este descuento especial.

Lo mejor de todo es que Yape te garantiza que el teléfono llegará a la puerta de tu casa y el dinero se debitará directamente desde tus ahorros. De esta forma podrás garantizar la compra con total seguridad, pero siempre que sea dentro de la propia App.

Pero, ¿qué características tiene el HONOR X6c? Este teléfono pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene algunas características muy resaltantes. Por ejemplo su pantalla es de tipo LCD con una diagonal de 6.61 pulgadas y 20Hz.

El procesador es un MediaTek Helio G81 Ultra, 8GB de RAM y 256GB, además de una batería amplia de 5300 mAh con carga de 45W. Es un smartphone bastante equilibrado que te servirá para todas las funciones que realizas